חקירה וגירוש של הפעילים והטבעת חלק מכלי השיט: התוכנית הישראלית להתמודדות עם המשט הפרו-פלסטיני לעזה

בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השיט לשבור את המצור הימי שהוטל על רצועת עזה. בגלל מספר כלי השיט הגדול, התוכנית הישראלית היא להשתלט על כלי השיט באמצעות לוחמי שייטת 13 וחיל הים

המשט הפרו-פלסטיני "סומוד" צפוי להגיע לאזור רצועת עזה ביממה הקרובה. במהדורת כאן חדשות דווח הערב (שלישי) על תוכנית ההשתלטות הישראלית על המשט.

בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השיט לשבור את המצור הימי שהוטל על רצועת עזה לאחר השתלטות חמאס על הרצועה בשנת 2007, כדי שלא ליצור תקדים. בגלל מספר כלי השיט הגדול: התוכנית הישראלית היא להשתלט על כלי השיט באמצעות לוחמי שייטת 13 וחיל הים.

עוד על פי התוכנית, מאות הפעילים ירוכזו על ספינות גדולות של חיל הים, ויובאו לחקירה ולגירוש מישראל דרך נמל אשדוד. העובדה שמדובר בכחמישים כלי שיט לא תאפשר גרירה של כולם, לכן חלק מכלי השיט יוטבעו בלב ים.

המשט הזה שונה מאוד מקודמיו, גם כי הוא כולל עשרות כלי שיט ומלווה בספינות מלחמה. ישראל לא התמודדה עם אירוע כזה בעבר, וההתמודדות עם המשט, שמנסה לפרוץ את הסגר הימי על עזה, תימשך כנראה לתוך יום הכיפורים.

המשט יגיע שבוע וַחצי אחרי שהספינות המובילות שלו יצאו מברצלונה, ואליהם הצטרפו כלי שיט מיוון, איטליה ותוניסיה. כאמור, בניגוד לשני המשטים הקודמים "מדלין" בחודש יוני ו"חנדל'ה" בחודש יולי, הפעם מדובר בכחמישים כלי שיט שעליהם יותר מ-500 פעילים פרו-פלסטינים מ-40 מדינות.

הספינות המובילות הגיעו ביממה האחרונה צפונית לאלכסנדריה שבמצרים, והן נמצאות במרחק של כ-170 מיילים ימיים מעזה, קצת יותר מִ-300 ק"מ מהרצועה. נראה שכלי השיט מתקרבים לאזור שבו בפעמים הקודמות לוחמי שייטת 13 וחיל הים השתלטו על שני המשטים הקודמים.

בגלל הסנטימנט האנטי ישראלי שצבר תאוצה בשבועות האחרונים באירופה, עקב הרחבת הלחימה בעזה והכרה של מדינות במדינה פלסטינית, המשט הזה זכה להתעניינות גם מצד ממשלות. הוא לווה, לפחות בחלקו, בספינות מלחמה מאיטליה, ספרד וטורקיה, ומלווה בשבוע האחרון בכטב"מים טורקיים שנמצאים מעליו

היום הִציגה ישראל מסמכים שנמצאו בעזה וקושרים את המשט לארגון PCPA שמקושר לחמאס. שמותיהם של שניים מהמארגנים, זאהר ביראוי מברטניה וסעיף אבו כשכ מספרד, נמצאו במסמכי חמאס שצה"ל תפס ברצועת עזה.