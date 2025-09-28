בישראל נערכים: משט "סומוד" צפוי להגיע ביום הכיפורים

בישראל נערכים להגעת המשט הפרו-פלסטיני "סומוד" בתוך ארבעה ימים, כלומר במהלך יום הכיפורים. כך נודע הערב (ראשון) לכאן חדשות. לוחמי שייטת 13 ערכו בימים האחרונים תרגלי השתלטות על כלי שייט בלב ים תוך נסיון למזער פגיעה במשתתפים.

לפי שעה, מדובר בכ-50 כלי שייט שמגיעים לכיוון חוף עזה, וזהו המשט הגדול ביותר שמתכוון "לשבור את המצור הימי" על הרצועה.

ישראל פנתה בשבוע האחרון למארגני המשט בדרישה שאם ברצונם להעביר סיוע הומניטרי לעזה שיעשו זאת דרך נמל אשקלון, קפריסין או אפילו באמצעות הוותיקן, אולם המארגנים סירבו ובישראל רואים בכל המהלך פרובוקציה מאורגנת.

בשורה התחתונה, בישראל נערכים להשתלט על כלי השייט, שיצאו אתמול מיוון, כשהם מלווים לפחות כעת בספינות קרב מיוון, איטליה, וכטב"מים טורקיים.

בשבוע שעבר גורם ביטחוני הבהיר לכאן חדשות: "לא נאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. לוחמי שייטת 13 וחיל הים נערכים להשתלט על כלי השייט במידה ויתקרבו לרצועת עזה".

יום קודם לכן טענו הפעילים במשט כי כלי טייס בלתי מזוהים הטילו עליהם מהאוויר פצצות הלם בלב ים, במטרה להפחיד אותם ובהמשך השתלטו על רשת הקשר שלהם והשמיעו בהם שירים של להקת אבבא השוודית. בישראל סירבו להתייחס לדיווחים הללו.

משט "סומוד" יצא בשבוע שעבר מברצלונה, כשעליו עשרות פעילים פרו פלסטינים - וביניהם פעילת האקלים השוודית גרטה תונברג. שני המשטים הקודמים, "מדלין" ו"חנדלה", הסתיימו בהשתלטות של לוחמי שייטת 13 על הספינות.