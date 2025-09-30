משרד החוץ חושף מסמכים שאותרו בעזה וקושרים את חמאס למשט "סומוד" לעזה

מהמסמכים עולה כי חלק מהספינות במשט נמצאות בבעלותו של פעיל בארגון האזרחי PCPA, המזוהה עם חמאס

משרד החוץ פרסם היום (שלישי) מסמכים שמוכיחים את מעורבותו של חמאס במימון והוצאה לפועל של משט "סומוד" לעזה. המסמכים מצביעים על קשר בין מנהיגי המשט לבין חמאס. מהמסמכים עולה כי חלק מהאוניות המשתתפות במשט שייכות לחברה ספרדית בשם Cyber Neptune, שנמצאת בבעלות סעיף אבו כשכ, פעיל בארגון PCPA הקשור לחמאס.

מדובר בארגון אזרחי שמארגן הפגנות, צעדות ומשטים נגד ישראל. הארגון הוגדר בישראל כארגון טרור ב-2021. אחד המסמכים שפרסם משרד החוץ הוא מכתב משנה זו החתום על ידי אסמאעיל הנייה בו הוא מעניק את ברכתו לארגון.

מכתב לארגון PCPA בחתימת הנייה

המסמך הרשמי השני של חמאס כולל רשימת פעילים של PCPA, שחלקם בכירים ידועים בחמאס. בין השמות ברשימה: זאהר ביראוי, המשמש כראש מגזר חמאס ב-PCPA בבריטניה ומוכר כמוביל משטי ההפגנה לרצועת עזה ב-15 השנים האחרונות. פעיל נוסף הוא סעיף אבו כשכ, פעיל הארגון בספרד. מסמך זה נמצא במוצב של חמאס ברצועה.

בנוסף להיותו פעיל PCPA המזוהה עם חמאס, אבו כשכ משמש כמנכ"ל חברת Cyber Neptune, חברת הקש הספרדית, שבבעלותה עשרות מהאוניות המשתתפות במשט "סומוד".