משרד החוץ חושף מסמכים שאותרו בעזה וקושרים את חמאס למשט "סומוד" לעזה

משרד החוץ חושף מסמכים מעזה שקושרים את חמאס למשט "סומוד"
מהמסמכים עולה כי חלק מהספינות במשט נמצאות בבעלותו של פעיל בארגון האזרחי PCPA, המזוהה עם חמאס
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
משט "סומוד" לרצועת עזה
משט "סומוד" לרצועת עזה צילום: רויטרס

משרד החוץ פרסם היום (שלישי) מסמכים שמוכיחים את מעורבותו של חמאס במימון והוצאה לפועל של משט "סומוד" לעזה. המסמכים מצביעים על קשר בין מנהיגי המשט לבין חמאס. מהמסמכים עולה כי חלק מהאוניות המשתתפות במשט שייכות לחברה ספרדית בשם Cyber Neptune, שנמצאת בבעלות סעיף אבו כשכ, פעיל בארגון PCPA הקשור לחמאס.

מדובר בארגון אזרחי שמארגן הפגנות, צעדות ומשטים נגד ישראל. הארגון הוגדר בישראל כארגון טרור ב-2021. אחד המסמכים שפרסם משרד החוץ הוא מכתב משנה זו החתום על ידי אסמאעיל הנייה בו הוא מעניק את ברכתו לארגון.

מכתב לארגון PCPA בחתימת הנייה

המסמך הרשמי השני של חמאס כולל רשימת פעילים של PCPA, שחלקם בכירים ידועים בחמאס. בין השמות ברשימה: זאהר ביראוי, המשמש כראש מגזר חמאס ב-PCPA בבריטניה ומוכר כמוביל משטי ההפגנה לרצועת עזה ב-15 השנים האחרונות. פעיל נוסף הוא סעיף אבו כשכ, פעיל הארגון בספרד. מסמך זה נמצא במוצב של חמאס ברצועה.

רשימת פעילים ב-PCPA

בנוסף להיותו פעיל PCPA המזוהה עם חמאס, אבו כשכ משמש כמנכ"ל חברת Cyber Neptune, חברת הקש הספרדית, שבבעלותה עשרות מהאוניות המשתתפות במשט "סומוד".

עוד בנושא

משט

בישראל נערכים: משט "סומוד" צפוי להגיע ביום הכיפורים

משט

משט "סומוד": האזרח הספרדי שמקושר לחמאס ו"המסר" לגרטה

בחירת העורכת
  • כריכת הספר "השמש לא מעניינת אותי"
    מה עושים כשהילד שלך עשה את הבלתי נסלח?
  • הזמרת הישראלית שתככב בפיפ"א 26
    הנציגות החדשה והמפתיעה של ישראל במשחק FIFA 26
  • מלחמה על איזה בית
    הצוות או האישה? דיוקן מילואים חשוף | מלחמה על איזה בית
  • 40 שנה ללכתה: תיעוד נדיר מימיה האחרונים של יונה וולך
  • שולי רנד, מתוך "פגישה עם רוני קובן"
    "להפוך את הכאב לשירה": שולי רנד על היצירה בצל המלחמה

אולי יעניין אותך