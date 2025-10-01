עדכונים שוטפים

דריכות גבוהה בישראל לקראת התקרבות המשט "סומוד" לרצועת עזה

פעילי המשט הפרו-פלסטיני דיווחו לפנות בוקר על פעילות רחפנים מוגברת סביב צי הספינות המתקרב לרצועת עזה, שנכנס כעת לאזור המוגדר כבעל סיכון גבוה • אתמול נחשפו מסמכים שאותרו ברצועת עזה, שמצביעים על מעורבות ישירה של חמאס במימון והובלת המשט, לרבות קשרים עם זרוע חוץ של הארגון שפועלת תחת מסווה דיפלומטי
מחבר ערן סיקורל
אחת הספינות שמשתתפות במשט הפרו-פלסטיני "סומוד" סמוך ליוון, בסוף השבוע שעבר
אחת הספינות שמשתתפות במשט הפרו-פלסטיני "סומוד" סמוך ליוון, בסוף השבוע שעבר צילום: רויטרס

פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי פעילות רחפנים סביב כלי השיט הולכת וגוברת ככל שהוא מתקרב ליעד. בהודעת המשט "סומוד" בטלגרם נאמר כי כלי השיט נכנסו לאזור סיכון גבוה, שבו הותקפו ויורטו משטים קודמים. פעילי המשט משדרים שידור חי ביוטיוב מ-12 ספינות.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות על תוכנית ההשתלטות הישראלית על המשט. על פי הפרסום, בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השיט לשבור את המצור הימי שהוטל על רצועת עזה כדי לא ליצור תקדים. בגלל מספר כלי השיט הגדול: התוכנית הישראלית היא להשתלט על כלי השיט באמצעות לוחמי שייטת 13 וחיל הים. בנוסף, מאות הפעילים ירוכזו על ספינות גדולות של חיל הים, ויובאו לחקירה ולגירוש מישראל דרך נמל אשדוד.

מוקדם יותר אתמול, פורסמו בפעם הראשונה מסמכים רשמיים של חמאס שנמצאו ברצועת עזה שמוכיחים את מעורבותו הישירה של ארגון הטרור, במימון המשט לעזה והוצאתו לפועל. המסמכים מצביעים על קשר ישיר בין מנהיגי המשט לבין אנשי חמאס חו"ל, בדגש על ארגון PCPA, הכפוף לחמאס ומשמש כזרוע של התנועה, הפועל כשגרירויות חמאס בעולם.

