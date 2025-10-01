ההסלמה ביהודה ושומרון

צה"ל איתר והשמיד 15 רקטות בשלבי ייצור בכפר ביתוניא

מידע שהגיע מחקירת שב"כ של חוליית מחבלים שנעצרה בשבוע שעבר, הובילה למציאת אמצעי לחימה סמוך לרמאללה
מחבר חיים גולדיטש
רקטות ביו"ש
רקטות ביו"ש צילום: דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב וכוחות צה"ל איתרו והשמידו 15 רקטות שהיו בשלבי ייצור בכפר ביתוניא הסמוך לרמאללה. בהודעה שפרסמה הבוקר (רביעי) המשטרה, נמסר כי המידע על מיקום אמצעי הלחימה הגיע בהמשך לחקירת שב"כ של חוליית מחבלים שנעצרה בשבוע שעבר. במהלך הפעילות אותרו גם 18 מטעני נפץ, כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים.

איום הירי הרקטי בשטחי יהודה ושומרון תפס תאוצה בחודשים האחרונים, וכלל כמה ניסיונות כושלים לשיגור רקטות. עליית מדרגה נרשמה לפני כשבועיים, כאשר רקטות מתוחכמות אותרו באזור רמאללה. במבצע של כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ נמצאו יותר מעשר רקטות, אך הן לא היו מזוודות בחומר נפץ, אף שחומר נפץ נמצא לידן. 

באותו המבצע נעצרו חברי חוליית טרור החשודים בביצוע שיגור רקטה מכפר נעמה לעבר ישראל. "כוחות הביטחון סגרו על המבנה המופלל בו החשודים שהו וירו לעברו. בעקבות הירי יצאו שלושת החשודים ונעצרו על ידי הכוחות. במבנה אותרו עשרות רקטות ביניהן שתי רקטות שיועדו לשיגור ללא ראש קרב, עשרות מטענים וחומרי נפץ, לצד ממצאים הקושרים אותם לייצור ונסיון שיגור רקטות", נמסר. 

