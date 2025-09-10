דו"ח המבקר: כך כשלו רשויות המדינה בטיפול בעורף בזמן המלחמה עם איראן

מאות תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור חשפו טיפול כושל ולא עקבי באזרחים הרבים שפונו מבתיהם בעקבות נזק שנגרם להם במלחמה. המבקר והנציב קראו לממשלה להקים גוף מטעמה שינהל את פינוי התושבים בעיתות חירום

דו"ח המבקר: כך כשלו רשויות המדינה בזמן המלחמה עם איראן

שבוע אחרי פרסום דו"ח מבקר המדינה על כשלי הממשלה בניהול ההיבטים האזרחיים במלחמת "חרבות ברזל", הבוקר (רביעי) פרסם המבקר דו"ח מיוחד על התנהלות רשויות המדינה בעורף בזמן המלחמה מול איראן שקבע כי המדינה כשלה בטיפול באזרחים בעורף במבצע "עם כלביא".

ארבעה ימים לאחר פרוץ המלחמה החלה הנציבות לתלונות הציבור בהפעלת קו חם בטלפון ובוואטסאפ. בנוסף, צוותים מיוחדים פעלו ב-28 בתי מלון ובתי הארחה שאליהם פונו תושבים שבתיהם נפגעו.

בקו החם של הנציבות, שפעל במשך 32 ימים, התקבלו כ-700 פניות בנוגע למבצע "עם כלביא". עיקר התלונות היו על תקינות מקלטים ומרחבים מוגנים, פיצויים על הנזקים שנגרמו מהמלחמה, ואופן הטיפול בפינוי ובמפונים. הגופים שבעניינם התקבל מספר התלונות הגדול ביותר היו רשות המיסים, עיריית בני ברק ועיריית בת ים. יותר ממחצית מכלל התלונות (51.7%) תוקנו ובירורן הסתיים.

אי בהירות וחוסר ארגון: הכשלים בסיוע למפונים

לפי הממצאים, לא היה גורם ממשלתי מתכלל שניהל את פינוי התושבים שבתיהם נפגעו. הרשויות המקומיות, בהנחיית רשות החירום הלאומית רח"ל, היו מי שאיתרו ושיכנו את התושבים המפונים בבתי מלון. נמצאו פערים גדולים, של עד פי שלוש, בתשלום הרשויות למלונות. לפי בדיקת המבקר לא נקבעו קריטריונים וכללים כמו תעריף, המרחק מהעיר, מחויבות באמצעי מיגון ועוד.

בקרב המפונים במלונות שררה אי-בהירות לגבי המועד שבו הם יידרשו לעזוב את המלון, ולא הייתה למפונים יכולת למצוא בזמן סביר הסדרים חלופיים לשהות במלונות. כך למשל, משפחה חרדית מבני ברק שביתה נפגע ושפונתה למלון בהרצליה נדרשה לעזוב אותו ביום צום י"ז בתמוז וללא התראה מוקדמת.

בני משפחות של חולים שנפטרו אחרי שהועברו מבתי חולים באזור מגוריהם לבתי חולים מרוחקים נדרשו לשאת בהוצאות של אלפי שקלים כדי להביא את קרוביהם לקבורה בעריהם. רק בהתערבות הנציבות הודיע הביטוח הלאומי כי יישא בנטל הוצאות העברת המנוח לקבורה.

תלונות רבות התקבלו על קושי בקבלת מידע ברור ונגיש מרשות המיסים, ועל פערים בפיצויים שקבעו השמאים. מתחילת המלחמה ועד 10 באוגוסט 2025 התקבלו במוקדי קרן הפיצויים ברשות המסים 52,183 תביעות, מהן 41,060 בגין נזק למבנה, 5,225 בגין נזק לרכב ו-5,898 בגין נזק לתכולה וציוד.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור קראו לממשלה למנות גורם שינהל את פינוי התושבים בעת הצורך וכן הקמת מוקד מידע ארצי שיספק מידע לאזרחים בשעת חירום.

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ח"כ גלעד קריב, הגיב על הדוח המבקר ותקף את ראש הממשלה: "נתניהו מתהדר בהכנות הקפדניות למבצע באיראן שנמשכו חודשים, רק שדוח המבקר מוכיח שהוא שוב שכח את אזרחי ישראל בעורף והפקיר אותם".

"היציאה למבצע ללא מינוי גורם מתכלל להיערכות בעורף, ללא הכנת תוכניות פינוי לקשישים ובעלי נכויות וללא הכנת פתרונות מיגון, מלמדת שהממשלה מסרבת לקחת אחריות על חיי האזרחים", כתב ח"כ קריב.