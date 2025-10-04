פסימיות בקרב הנהגת חמאס: המו"מ יוביל להסכם חלקי בלבד

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המו"מ אמר לכאן חדשות אומר כי בחמאס מתקשים להאמין שהשיחות יביאו להצלחה לה מצפה הנשיא טראמפ אך נמנעים מלהצהיר זאת כדי לא להכעיס אותו ואת המתווכות • גורם מצרי אמר כי בקהיר הביעו שביעות רצון מתשובת חמאס, אך מצפים ממנו שיראה רצינות במגעים בכל הקשור לשחרור כל החטופים ללא עיכובים

גורם פלסטיני שמעורה בפרטי המשא ומתן אמר לכתבנו אליאור לוי כי בקרב הנהגת חמאס, אין אופטימיות גדולה שהשיחות יביאו להצלחה לה מצפה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כך פרסמנו הערב (שבת) במהדורת החדשות.

גורם פלסטיני שמעורה בפרטי המו"מ ל-@eliorlevy: בחמאס פסימיים באשר לסיכוי להגיע להסכם כולל לסיום המלחמה - אלא רק להסכם חלקי. למרות זאת, בארגון נמנעים מלציין זאת כדי לא להכעיס את טראמפ ואת המתווכות#מהדורתכאןחדשות עם @AyalaHasson pic.twitter.com/IsZhlQqvsO — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2025

ההערכה של מנהיגי חמאס היא שהמו"מ יוביל להסכם חלקי ולא הסכם מלא וכולל. אך בארגון הטרור נמנעים מלהצהיר זאת כדי לא להכעיס את טראמפ ואת המתווכות, שמפעילות לחץ רב על חמאס לקבל את העסקה.

הסיבה לכך, לפי הגורם הפלסטיני, היא שחמאס לא יוכל לקבל על עצמו את עיקרון הפירוק מנשקו - גם בגלל פעיליו וחלק מבכיריו וגם בגלל הג'יהאד היאסלאמי שנושף בעורפו מימין. בחמאס טרם החליטו מי יהיו חברי המשלחת שייצאו לשיחות שיתקיימו מחר בקהיר. ההערכה היא שהמשלחת תכלול את מוחמד דרוויש, ראזי חמד ומוסא אבו מרזוק.

גורם מצרי: ציפייה שחמאס יפגין רצינות לשחרור חטופים, מבלי למשוך זמן

בתוך כך, גורם מצרי המקורב לחוגי השלטון אמר הערב לראש תחום הערבים רועי קייס כי בקהיר הביעו בפומבי את שביעות רצונם מתשובת חמאס, אך גם מצפים ממנו להראות רצינות ונכונות לשחרור כל החטופים.

גורם המקורב לשלטון המצרי אמר ל-@kaisos1987: בקהיר מצפים שחמאס יפגין רצינות וגמישות בכל מה שקשר לשחרור כל החטופים בלי משיכת זמן#מהדורתכאןחדשות עם @AyalaHasson pic.twitter.com/WU6PcYQAxn — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2025

במצרים, שתארח מחר את המשא ומתן בין ישראל לחמאס, בירכו על תשובת הארגון, על אף שהיא אינה חיובית במאת האחוזים. הציפייה בקהיר היא שבמהלך המשא ומתן שיתקיים בימים הקרובים בעיר, ארגון הטרור יפגין רצינות וגמישות בכל מה שקשור לשחרור כל החטופים החיים והמתים מבלי סחבת ומשיכות זמן.

עוד אמר הגורם המצרי כי הפסקת שפיכות הדמים בעזה נמצאת בעדיפות העליונה של השלטון המצרי, ושתוכנית טרמאפ נתפסת על ידו ככזו שעלולה להיות ההזדמנות האחרונה של חמאס להציל את העם הפלסטיני בעזה. הגורם הוסיף כי השלטון המצרי שם את מבטחו בנשיא טראמפ ולא בראש המשלה בנימין נתניהו. זאת משום שהם מאמינים שאם טראמפ ימשיך בקו הנחוש בו הוא נוקט כדי להביא לסיום המלחמה, הוא יוכל "ליישר" את נתניהו.

מנהיג חיזבאללה הזהיר את חמאס מתוכנית טראמפ: "מנסים לקחת לחמאס את קלפי המיקוח שלו"

מנהיג חיזבאללה נעים קאסם הזהיר את ארגון הטרור מתכנית טראמפ אותה הוא כינה "תכנית רצופת סכנות מבית מדרשה של ישראל". לטענתו, באמצעות התוכנית "מנסים לקחת לחמאס את קלפי המיקוח שלו. אם חמאס יחזיר את החטופים תוך ימים ספורים, אז מה הושג במלחמה כה ארוכה?".

בין השורות, בחיזבאללה מנסים להתריע בפני חמאס שאם יעשה וויתורים - הוא עלול למצוא את עצמו במצב של הארגון בלבנון, ולהיות מותקף על ידי ישראל ללא הפרעה. בנוסף, עולה האפשרות שבחיזבאללה חוששים שאם חמאס יעשה וויתורים בסוגיית הנשק, הדבר יקרין על הזירה הלבנונית. שם גורמי המדינה פועלים לפירוז חיזבאללה מנשקו.