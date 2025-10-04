דיווח: מחלוקת בתוך הנהגת חמאס סביב יישום תוכנית טראמפ

על פי "וול סטריט ג'ורנל", סלעי המחלוקת העיקריים הם הדרישות להתפרקות מהארגון מנשק וסוגיית שחרור החטופים • בכירים כמו ח'ליל אל חיה תומכים בקבלת התוכנית, בעוד שמפקדים צבאיים חוששים מהתפרקות מנשק והקושי לאכוף זאת בקרב הלוחמים

למרות התשובה החיובית של חמאס לתוכנית השלום של טראמפ, ישנם חילוקי דעות בתוך הנהגת הארגון סביב התוכנית. שני סלעי המחלוקת, שמנעו קונצנזוס במענה של חמאס לתוכנית טראמפ הם סוגיות ההתפרקות מנשק והתנאים לשחרור החטופים. כך מסרו היום (שבת) ל"וול סטריט ג'ורנל" גורמים מהמדינות הערביות המתווכות.

ח'ליל אל חיה, בכיר חמאס שמשמש הנושא ונותן מטעם הארגון ומספר בכירים נוספים בלשכה המדינית, תומכים בקבלת התוכנית. עז א-דין חדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס אמר למתווכת שהוא מוכן לפשרות, ביניהן ויתור על הרקטות ושאר כלי נשק התקפיים שיועבור למצרים והאו"ם לאחסון. יחד עם זה, הוא רוצה שכמות קטנה של כלי נשק (רובי סער) יישארו בידי חמאס, שכן לדידו מדובר בכלי נשק הגנתי.

מפקדים של חמאס בתוך עזה חוששים שלא יוכלו לאכוף בקרב הלוחמים את דרישות התפרקות הארגון מנשק, דבר שהם עלולים לתפוס ככניעה. מפקדים בחמאס אמרו למתווכות שהצליחו לגייס לשורותיהם לוחמים רבים מתחילת המלחמה, ביניהם כאלה שראו את בתיהם נהרסים או שבני משפחותיהם נהרגו, ולהם יהיה קשה להניח את הנשק.

עוד נמסר ב"וול סטריט ג'ורנל" כי נוכח השינויים בשדה הקרב, אופן ההפעלה של חמאס השתנה, כאשר רבים מהמתגייסים החדשים לארגון הטרור חסרי כל הכשרה צבאית. על פי הדיווח, בשל קשיי תקשורת בתיאום פעולות ומצבעים - הפעילות נעשית בקבוצות מחבלים קטנות, שלעיתים פועלות באופן עצמאי ובמנותק מהפיקוד המרכזי. גורמי צבא ישראלים מסרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי חמאס לא ויתר על לחימה, ונוכח חוסר תפקוד הפיקוד הבכיר של חמאס, קבוצות קטנות פועלות באופן עצמאי, באמצעות לוחמת גרילה, והנחת מטעני נפץ, ירי צלפים ו-RPG.