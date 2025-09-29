הרשות הפלסטינית פועלת להבטחת מעמדה בעזה ב"יום שאחרי"

מדינות ערב פועלות עם הרשות הפלסטינית כדי לבצע תיקונים בתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית, לפני שתעבור לידי חמאס

הרשות הפלסטינית ומדינות ערב המתונות פועלות להבטיח את מעמדה של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה "ביום שאחרי הלחימה" ומכניסות תיקונים אחרונים בתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בטרם תועבר באופן סופי ורשמי לחמאס.

בתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב', פורסם היום (שני) שהמתווכות. מצרים וקטר, מכניסות תיקונים בתוכנית של טראמפ, בניסיון לרכך התנגדות אפשרית של חמאס.

המתווך האמריקני: "הגשתי הצעה לחמאס; אני אופטימי"

המתווך מטעם ארצות הברית מול חמאס, בשארה בחבח, התראיין אתמול לכאן חדשות והתייחס למגעים לעסקת חטופים. בחבח אמר כי לדעתו ישנה אפשרות כי חטופים יחזרו משבי חמאס עוד לפני 7 באוקטובר הקרוב.

המתווך האמריקני לשיחות המו"מ, בשארה בחבח: "אני הגשתי את ההצעה החדשה לחמאס; אופטימי לגבי סיום המלחמה ושחרור החטופים"@lielkyzer @eliorlevy @anastasia___stu pic.twitter.com/HDwikHvQT6 — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2025

"העברתי את ההצעה, ככל שידעתי עליה, לחמאס. אף אחד לא ביקש ממני לעשות זאת, עשיתי זאת בעצמי", אמר בחבח על ההצעה החדשה שהוגשה לחמאס, ושאת קבלתה הכחיש ארגון הטרור. "המצרים, כפי שאני מבין, נוסעים גם הם לקטר, כך שיהיו הרבה שיחות בין חמאס למתווכים השונים".

המתווך האמריקני הסביר כי "יהיה קושי מסוים לדבר על לוחות זמנים", ופירט: "למשל, ישראל מתכננת לסגת מעזה. כמה זמן זה ייקח? האם יש לוח זמנים לנסיגה הזו או לא? וזה יהיה קריטי מאוד, משום שלהגיד שישראל תיסוג ולסמוך רק על המילה שלה – זה לא יספיק לחמאס, בבירור".

לטענתו, "חמאס הציע לשחרר את כל החטופים בבת אחת בתמורה לסיום המלחמה. אז זה לא משהו שהם מסרבים לעשות. עם זאת, כפי שאמרתי, יש דרישות. הם רוצים לוודא שהמלחמה נפסקת לצמיתות וגם את הנסיגה ישראלית".

אבו מאזן בווידאו באו"ם: "רוצים מדינה אחת עם חוק אחד"

בתחילת השבוע נאם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס בוועידת פתרון שתי המדינות באו"ם. עבאס קרא לחמאס למסור את נשקו ואמר כי לארגון הטרור לא יהיה חלק בממשלה עתידית: "אנו רוצים מדינה אחת עם חוק אחד ועם רשות אחת שמחזיקה בנשק".