המסר הישראלי שהועבר לארה"ב: תוכנית נסיגת צה"ל מעזה

בישראל העבירו מסר לארה"ב ובו דגשים על מקומות שבהם צה"ל צפוי להישאר גם לאחר נסיגתו מעזה, לאחר השבת החטופים והכנסת כוחות זרים לרצועה • בין האתרים האסטרטגיים נמצאים מרחב החיץ, ציר פילדלפי ורכס ה-70, שמעניק שליטה על אזורים נרחבים בצפון הרצועה

ברקע ההתקדמות במגעים ליישום תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ולשחרור החטופים, בישראל העבירו מסר לארצות הברית ובו דגשים לתוכנית נסיגת צה"ל מעזה.

הערב (שבת) פורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי לאחר השבת כל החטופים, צה"ל יסוג לאחור מאזורי הלחימה אך יישאר עדיין בשטח הרצועה. לפי תוכנית טראמפ, כוחות צה"ל יעמדו על ה"קו הצהוב".

לאחר שכוחות זרים יכנסו לרצועה, תהליך שימשך חודשים כחלק מתוכנית טראמפ, צה"ל יסוג ל"קו האדום", תוך העברת שליטה לכוח ערבי-זר שיפעל מטעם המנדט האמריקני. בשלב האחרון צה"ל יסוג מהרצועה ויתייצב על מרחב החיץ.

גורמים בישראל העבירו לאמריקנים מסר על המקומות שבהם צה"ל מתכוון להישאר גם שנים קדימה:

1. מרחב החיץ שמסביב לרצועה

2. ציר פילדלפי בגבול מצרים

3. רכס ה-70.

רכס ה-70 הוא הוא רכס כורכר אסטרטגי ברצועת עזה, שמתנשא לגובה של כ-70 מ' מעל פני הים. הרכס שולט היטב בתצפית ובאש על אזורים נרחבים בצפון הרצועה, בהם העיר עזה, שוג'עייה, זיתון, ג'באליה ועל הישובים הישראלים כדוגמת נחל עוז, כפר עזה ומפלסים.

בישראל אומרים שהאמריקנים מבינים את הצורך הישראלי בהישארות במקומות אלה.

חשש בצה"ל מפני תקלה מבצעית עם נפגעים שתשפיע על העסקה

ביממה האחרונה נמשכות התקיפות ברצועת עזה במקרים של הסרת איום על כוחותינו. יש לציין כי לא מתבצעות תקיפות יזומות או הפצצות על תשתיות.

הערב פורסם במהדורת כאן חדשות כי בצה"ל חוששים מסיכון כוחות שצפויים להישאר סטטיים כמה ימים במצב של הגנה קדמית כשהם עמוק בשטח הרצועה. החשש הוא שחמאס ינסה להביא הישג, או מפני תקלה מבצעית טקטית של צה"ל שעלולה להשפיע על המהלך האסטרטגי של העסקה.