משפחות חטופים: "אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת ולהפקיר את זירת המשא ומתן לחבלות"

משפחות חטופים: "אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת"
על רקע ההתקדמות בתוכנית טראמפ לסוף המלחמה, משפחות חטופים מסרו הצהרה בשער בגין של הקריה בתל אביב • ב-20:00 תתקיים עצרת המשפחות בכיכר החטופים
מחבר אנה פינס
Getting your Trinity Audio player ready...
הצהרת משפחות החטופים בתל אביב 4.10.25
הצהרת משפחות החטופים בתל אביב 4.10.25 צילום: .

 

משפחות חטופים מסרו הערב (שבת) הצהרה לתקשורת בשער בגין של הקריה בתל אביב. בה קראו לא לפספס את ההזדמנות להשבת החטופים וסיום המלחמה. 

עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף אמרה בהצהרתה: "אני יודעת שככל שאנחנו מתקרבים לכך - כך בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו יעשו הכל כדי לחבל בסיכוי שלי לחבק את מתן". "מחבלי המשא ומתן מתארגנים ללחוץ על נתניהו - מולם אנחנו חייבים להתייצב כחומה. אסור לנו להפקיר את זירת המשא ומתן לחבלות, אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת" היא הוסיפה בדבריה. 

עוד התייחסה לשרי הממשלה שהביעו בעבר התנגדות לעסקאות חטופים: "בעוד כשעה נתחיל לשמוע מבן גביר וסמוטריץ׳ את ניסיונות הסיכול. הציבור הישראלי חייב להתייצב מולם. החבלנים המקצועיים, שהתפארו בכך שסיכלו עסקאות, ייכנסו לטורבו". 

בתוך כך, נמשכים המגעים במו"מ לסיום המלחמה לפי תוכנית טראמפ. מקורות מצריים מסרו לערוץ אל-ערבי הקטרי כי קהיר תארח מחר סבב משא ומתן בהשתתפות מצרים, קטר, ארה"ב וישראל. המשלחת שישראל תשלח לשיחות במצרים ככל הנראה תכלול את השר רון דרמר, מ' בכיר השב"כ, ואת הממונה על שבויים ונעדרים גל הירש. זאת, לאור ההיערכות כי שליחו של טראמפ סטיב וויטקוף ישתתף בשיחות. הפרטים עדיין לא סוכמו סופית אך ייתכן שהשיחות יחלו כבר הלילה.

גורם מדיני ישראלי העריך כי "המו"מ צפוי להיות מהיר, ולחמאס יהיה קושי לסרב לתנאים שיוצבו". לפי מקורות מצריים, המשא ומתן מחר בקהיר צפוי להתמקד בגיבוש מנגנונים וכללים ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ.

עוד בנושא

צה

הדרג המדיני לצה"ל: מעתה הפעילות בעזה – "הגנתית בלבד"

הפגנה למען החטופים בירושלים

המתווכות במסר: חמאס יבקש זמן על מנת להשיב חטופים חללים

תגיות |
בחירת העורכת
  • פגישה עם רוני קובן עונה 9 | פרק 33 - שולי רנד
    הקרע בעם וחשבון הנפש עם עצמו. שולי רנד אצל קובן
  • "אליאס" חוזר בגדול: משחק הקופסה שכבש את הטיקטוק - ונעלם מהמדפים
    משחק הקופסה שכבש את הטיקטוק - ונעלם מהמדפים
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?
    בריונות ופדופיליה: הצד האפל של המשחק הפופולרי
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית

אולי יעניין אותך