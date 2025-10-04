משפחות חטופים: "אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת ולהפקיר את זירת המשא ומתן לחבלות"

משפחות חטופים מסרו הערב (שבת) הצהרה לתקשורת בשער בגין של הקריה בתל אביב. בה קראו לא לפספס את ההזדמנות להשבת החטופים וסיום המלחמה.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף אמרה בהצהרתה: "אני יודעת שככל שאנחנו מתקרבים לכך - כך בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו יעשו הכל כדי לחבל בסיכוי שלי לחבק את מתן". "מחבלי המשא ומתן מתארגנים ללחוץ על נתניהו - מולם אנחנו חייבים להתייצב כחומה. אסור לנו להפקיר את זירת המשא ומתן לחבלות, אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת" היא הוסיפה בדבריה.

עוד התייחסה לשרי הממשלה שהביעו בעבר התנגדות לעסקאות חטופים: "בעוד כשעה נתחיל לשמוע מבן גביר וסמוטריץ׳ את ניסיונות הסיכול. הציבור הישראלי חייב להתייצב מולם. החבלנים המקצועיים, שהתפארו בכך שסיכלו עסקאות, ייכנסו לטורבו".



בתוך כך, נמשכים המגעים במו"מ לסיום המלחמה לפי תוכנית טראמפ. מקורות מצריים מסרו לערוץ אל-ערבי הקטרי כי קהיר תארח מחר סבב משא ומתן בהשתתפות מצרים, קטר, ארה"ב וישראל. המשלחת שישראל תשלח לשיחות במצרים ככל הנראה תכלול את השר רון דרמר, מ' בכיר השב"כ, ואת הממונה על שבויים ונעדרים גל הירש. זאת, לאור ההיערכות כי שליחו של טראמפ סטיב וויטקוף ישתתף בשיחות. הפרטים עדיין לא סוכמו סופית אך ייתכן שהשיחות יחלו כבר הלילה.

גורם מדיני ישראלי העריך כי "המו"מ צפוי להיות מהיר, ולחמאס יהיה קושי לסרב לתנאים שיוצבו". לפי מקורות מצריים, המשא ומתן מחר בקהיר צפוי להתמקד בגיבוש מנגנונים וכללים ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ.