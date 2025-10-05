זיני: "נפעל בממלכתיות ובנאמנות מלאה לעם, למדינה ולכל גווניה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח את ראש השב"כ הנכנס אלוף במיל' דוד זיני בבית הנשיא. הרצוג: "עיני כל העם נשואות אלייך - אנחנו רוצים ביטחון, שלום, ושלווה בחברה הישראלית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום (ראשון) את ראש השב"כ הנכנס אלוף במיל' דוד זיני ובני משפחתו לרגל כניסתו לתפקיד. הנשיא פתח את דבריו ואמר לזיני "אתה מתחיל את כהונתך במשימה לאומית חשובה, בתקופה מורכבת עם שלל אתגרים ומשימות".

"אתה מגיע עם ניסיון עצום בתחומי הביטחון ובתחומים שונים המשיקים לתחומי הביטחון ואני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח במשימתך", הוסיף הנשיא הרצוג.

הרצוג המשיך: "עיני כל העם נשואות אלייך - אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שלווה בחברה הישראלית, ואנחנו רוצים לשמור על תפקודה של החברה הישראלית ועל ערכיה של המדינה".

הנשיא הוסיף: "השב"כ הוא ארגון עצום שאני עובד איתו לאורך שנים רבות וכל פעם מתפעם מחדש מיכולותיו. זאת הזדמנות לומר תודה לנשות ואנשי השב”כ שמידי יום ומידי שעה מצילים חיים ושומרים על מדינת ישראל ועל ביטחונה, ועושים מלאכת קודש".

ראש שב"כ הנכנס אלוף (מיל') דוד זיני בפגישה עם הנשיא הרצוג: "נפעל בממלכתיות ובנאמנות לעם הזה, למדינה ולערכיה, ומתוך אחריות מלאה לביטחון המדינה ולאזרחיה"

ראש השב"כ הנכנס דוד זיני אמר: "הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו האפוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף הביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול".

זיני הבטיח: "נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה בנאמנות מלאה ובאחדות גדולה, ומתוך רעות גדולה לביטחון המדינה ואזרחיה".

מוקדם יותר היום הוגשה עתירה נוספת לבג"ץ נגד מינויו של זיני לראש שב"כ. האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, בשער, אחים ואחיות לנשק למען הדמוקרטיה, וכן הרמטכ"לים לשעבר דן חלוץ ומשה יעלון, אלוף במיל' גיא צור וארבעה ראשי אגפים לשעבר בשב"כ עתרו לבג"ץ באמצעות עורכי הדין רן שפרינצק, נעם חפץ, יובל גבע ממשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ועו"ד ענת שורק, יועצת משפטית למטה מאבק האקדמיה - נגד המינוי. מדובר בעתירה הרביעית שהוגשה נגד המינוי.