הממשלה אישרה: האלוף במיל' דוד זיני - ראש שב"כ הבא

לאחר שמינויו אושר בוועדת גרוניס בשבוע שעבר וזמן קצר לאחר שובו של נתניהו מארה"ב, הממשלה התכנסה לאשר סופית את המינוי כדי למנוע מהלכים משפטיים נגדו • היועצת המשפטית לממשלה: "אין מניעה משפטית למינוי"

הממשלה אישרה הערב (שלישי) את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. מינויו לתפקיד אושר פה אחד.

זיני יכנס לתפקיד כבר ביום ראשון הקרוב, 5 באוקטובר ויכהן בו חמש שנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על מינויו של זיני לראש שב"כ, ואמר ש"המציאות אחרי 7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ חדש המגיע מחוץ לשורות הארגון".

עם פרסום ההודעה עתרה התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד מינוי זיני לתפקיד. "החלטת הממשלה מבוססת על הליך פגום ומתעלמת משורה ארוכה של נורות אזהרה חמורות, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומסכנת את עצמאותו הממלכתית של השב"כ", מסר יו"ר התנועה עו"ד אליעד שרגא.

לקראת ההצבעה על מינויו, העבירה היועמ"שית את עמדתה לממשלה, לפיה "אין מניעה משפטית במינוי דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, גם אם הוא מעורר קשיים". עמדה זו של תואמת את העמדה שהועברה גם לוועדת גרוניס.

בהרב-מיארה פנתה בחוות דעתה גם לזיני, וציינה כי אם יובאו בפניו "פניות שנוגעות או משפיעות על ענייניו האישיים או הפוליטיים של ראש הממשלה, לרבות ענייני משפטו הפלילי - יש לפנות ליועמ"ש השב"כ לשם קבלת חוות דעתו והנחיותיו המשפטיות".

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף למנות סופית את האלוף זיני כבר היום, וכינס לשם כך את הממשלה מיד עם חזרתו ארצה.

הדחיפות במינוי נועדה למנוע מהלכים משפטיים של הרגע האחרון נגד המינוי. בינתיים הנחה רה"מ את מזכירות הממשלה ואנשי הייעוץ המשפטי להתקדם בהכנת המינוי ולהכין עם זיני את הסדר ניגוד העניינים שלו.

המינוי יוצא לפועל לאחר שבחמישי שעבר, הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשותו של נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס אישרה פה אחד את מינויו של דוד זיני לראש שב"כ. זאת, על על אף המכתבים החריפים של ראשי שב"כ לשעבר וההתנגדויות הנוספות שנשלחו לוועדה.

הוועדה קבעה כי זיני הפריך את האמירות שיוחסו לו לגבי אי ציות לשלטון החוק, וכך עשו גם גורמים נוספים שהעבירו לה מידע. הוועדה קבעה כי במסגרת המנדט שניתן לה לבחינת טוהר המידות אין מקום לפסילת מועמדותו של אלוף במילואים זיני לתפקיד.

אלוף במיל' דוד זיני צילום: אריה לייב אברמס/פלאש90

מייסד חטיבת הקומנדו ואב ל-11 ילדים: הכירו את דוד זיני

אלוף (במיל') דוד זיני, בן 51, כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל - בהם לוחם סיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מייסד חטיבת הקומנדו, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים ומפקד הגיס המטכ"לי.

הוא נולד בירושלים. משפחתו עברה להתגורר באשדוד, לאחר שאביו מונה לרב בשכונה בעיר. אביו, הרב יוסף זיני, מכהן כראש ישיבת אדר היקר ברובע א' בעיר. אלוף זיני נשוי לנעמי, אב ל-11 ילדים וסב לנכדים.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במרץ 2023 הכין האלוף זיני דוח עבור מפקד אוגדת עזה לבחינת אופן היערכות האוגדה לאירוע מורכב בהפתעה, בדגש על פשיטה בהפתעה. במסקנות הדוח כתב זיני כי כמעט בכל גזרה ניתן לבצע פשיטה על כוחותינו בהפתעה.