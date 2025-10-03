בג"ץ דחה את הבקשות לצו שיעכב את מינוי זיני לתפקיד ראש השב"כ

בג"ץ דחה היום (שישי) בקשות לצו שיעכב כניסת דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, זאת על סמך החומר שהוגש לו. שופט בית המשפט העליון ח'אלד כבוב, שקיבל את ההחלטה, מאפשר בכך למעשה את כניסת מינויו של זיני לתוקף.

עוד קבע בית המשפט שהדיון בעתירות יהיה עד תום חודש נובמבר.

הממשלה אישרה השבוע פה אחד את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. זיני יכנס לתפקיד כבר ביום ראשון הקרוב, 5 באוקטובר, ויכהן בו חמש שנים. לקראת ההצבעה על מינויו, העבירה היועמ"שית את עמדתה לממשלה, לפיה "אין מניעה משפטית במינוי דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, גם אם הוא מעורר קשיים". עמדה זו של תואמת את העמדה שהועברה גם לוועדת גרוניס.

עם פרסום ההודעה עתרה התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד מינוי זיני לתפקיד. "החלטת הממשלה מבוססת על הליך פגום ומתעלמת משורה ארוכה של נורות אזהרה חמורות, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומסכנת את עצמאותו הממלכתית של השב"כ", מסר יו"ר התנועה עו"ד אליעד שרגא.

המינוי יוצא לפועל לאחר שבחמישי שעבר, הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשותו של נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס אישרה פה אחד את מינויו של דוד זיני לראש שב"כ. זאת, על על אף המכתבים החריפים של ראשי שב"כ לשעבר וההתנגדויות הנוספות שנשלחו לוועדה. הוועדה קבעה כי זיני הפריך את האמירות שיוחסו לו לגבי אי ציות לשלטון החוק, וכך עשו גם גורמים נוספים שהעבירו לה מידע.