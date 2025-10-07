11 אנשי שב"כ נפלו במלחמה: "סומכים עלינו שנדע להמשיך"

11 לוחמי שב"כ נפלו מתחילת מלחמת חרבות ברזל, מספר גדול ביחס להיקף הארגון. הבוקר (שלישי) בריאיון בתוכנית "אנשי הצללים: זיכרון לנופלי שב"כ ב-7 באוקטובר" עם חן ליברמן ויאיר אטינגר בכאן רשת ב סיפרה א', אחראית ענף עובדים סוציאליים בשב"כ, על תפקידה ועל האתגרים איתם התמודד שירות הביטחון מאז תחילת המלחמה.

"ב-7 לאוקטובר היו תשעה חללים ביום אחד. היו מצבים שהיינו צריכים להמתין ביחד עם המשפחה לבשורה המרה, כשידענו שיש חלל אבל לא היה זיהוי ודאי ולא ניתן היה לעדכן את המשפחה", סיפרה א' על הימים שאחרי שבת השחורה, והוסיפה: "בהמתנה המורטת עצבים של כמה ימים, אני והעובדות הסוציאלית שלי היינו שם עם המשפחות עד לקבלת הבשורה, על כל המשמעויות הנוראיות שהיא הביאה עמה".

בשל חשאיות הארגון, משימת הנצחת הנופלים מאתגרת מהרגיל. על כך סיפרה א': " חלק מהדברים הם במעטה חשאיות גדול כבד יותר וחלק פחות. פה בתוך השירות יש קצת יותר חופש פעולה לספר על העבודה של הפעילות והעבודה של החללים. אבל אנחנו מצליחים לעשות פעולות של הנצחה. לדוגמה ביחידה של אחד הנופלים למשל, כל קורס מסוים שהיחידה מסיימת, מסתיים בהנצחה שלו".

על האתגר שבהתמודדות עם שכול וגם עם הביקורת שמופנית כלפי הארגון, אמרה א': "לא שמענו ביקורת, לא שמענו האשמות. להפך, אנחנו פוגשים הרבה הערכה כלפי המאמצים הגדולים שהשירות משקיע כדי להתמודד עם המלחמה הכוללת שישראל נמצאת בה".

"אני חושבת שכשאנשים מתקרבים לשירות ורואים מקרוב את האנשים המדהימים שיש בו, הם סומכים עלינו שנדע להמשיך ולהחזיק את זה", הסבירה.