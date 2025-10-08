מחבלי המחלוקת שחמאס דורש לשחרר - והווטו הישראלי

מרואן ברגותי, חסן סלאמה, עבאס א-סייד ואחמד סעדאת הם ארכי המחבלים שאחראים לרצח עשרות ישראלים - אותם ארגון הטרור רוצה לראות מחוץ לכלא הישראלי

אחת הסוגיות המהותיות לחמאס בשיחות המשא ומתן לסיום המלחמה, היא זהות המחבלים שישוחררו בעסקה. בהם ארבעה מחבלים בכירים, שנמצאים בלב המחלוקת בין חמאס לישראל. במהדורת כאן חדשות הוצגו היום (רביעי) ה"אסים" שארגון הטרור רוצה לשחרר.

מרואן ברגותי: בן 66, הנהיג את גדודי אל-אקצא, הוציא פיגועים רבים והפך למבוקש הבכיר של ישראל עד שנעצר במבצע חומת מגן. ברגותי יושב בכלא כבר 23 שנים ונידון לחמישה מאסרי עולם ועוד 40 שנים.

המחבל הבכיר ביותר, מרואן ברגותי

בחמאס מבינים שזו כנראה ההזדמנות האחרונה לשחרר את ברגותי. בישראל מטילים וטו. עוד בעסקת החטופים בדצמבר 2024 אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו שברגותי לא ישוחרר.

חסן סלאמה: בן 54, ממפקדי הזרוע הצבאית של חמאס, שהוביל פיגועים אכזריים בהם נרצחו 46 ישראלים, בין היתר בפיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים. סלאמה נידון ל-48 מאסרי עולם ו-38 שנים נוספות. עד כה ריצה 28 שנים. ישראל התנגדה לשחררו בעסקת החטופים האחרונה ובעסקת שליט.

חסן סלאמה. אחראי לרצח 46 ישראלים

עבאס א-סייד: בן 59, היה מנהיג חמאס בטול כרם עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. א-סייד תכנן את הפיגועים במלון פארק בנתניה ובמלון השרון ואחראי לרציחתם של 35 ישראלים, נידון ל-35 מאסרי עולם. בדומה לסלאמה, גם אותו ישראל סירבה לשחרר בעסקת החטופים האחרונה ובעסקת שליט.

עבאס א-סייד. מתכנן הפיגוע במלון פארק בנתניה

אחמד סעדאת: בן 72, היה מזכיר החזית העממית והאדריכל שתכנן את הרצח של השר רחבעם זאבי. סעדאת הוא דמות פופולרית ואהודה מאוד בקרב הפלסטינים. ביחס לקודמים, ישראל לא הביעה התנגדות רשמית לשחרורו.