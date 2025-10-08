היום השלישי למגעים במצרים עמד בסימן התקדמות בסוגיות מרכזיות, דיונים על נקודות מפתח - והפעלת לחץ אינטסיבי על הצדדים להגיע להבנות תוך 72 שעות

נקודות המפתח - והיעד של המתווכות להבנות בין ישראל וחמאס

המדינות המתווכות בשיחות המשא ומתן לסיום המלחמה הציבו יעד להגעת הבנות בין הצדדים עד סוף השבוע. במהדורת כאן חדשות פורסם היום (רביעי) כי על פי בכירים ישראלים ישנה התקרבות לפריצת דרך במגעים. גם גורמים זרים יישרו קו ואמרו כי השיחות מתפתחות בצורה טובה וכי המתווכות קטר, מצרים וטורקיה אופטימיות.

מקורות מצרים שפכו אור על אחורי הקלעים של השיחות. לפיהם, כל אחת מהמשלחות נמצאת במתחם אחר - דבר שמאפשר ליצור בידוד והפעלת לחץ אינטנסיבי על הצדדים. על פי המקורות, המתווכות הבהירו לחמאס באופן ברור: זו העסקה שמונחת על השולחן ועליכם לקחת אותה.

שתי נקודות מפתח שנידונות כעת עוסקות ברשימת המחבלים שישוחררו ומפת הנסיגה של צה"ל מהרצועה. חמאס מתעקש על שחרור מחבלים בכירים, ביניהם מרוואן ברגותי, חסן סלאמה ואחמד סאדעת. בנוגע לקו נסיגת כוחות צה"ל, בארגון הטרור רוצים לעשות תיקונים במפה ששרטט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - בעוד בישראל מתעקשים על המפה העדכנית.

בהמשך השיחות צפויים הצדדים לדון בסוגיות הקשורות לשחרור החטופים החללים, שאין מידע מובהק על מקום קבורתם, וסוגיית "היום שאחרי" - כולל פירוק חמאס מנשקו.

ההתקדמות בסוגיות החשובות לחמאס - והסיכוי להגעה לעסקה

במהדורת כאן חדשות פורסם כי מקורות פלסטינים שמעורבים במשא ומתן במצרים מסרו כי היום השלישי לשיחות עמד בסימן "ההתקדמות סביב הסוגיות המרכזיות".

> קו צהוב, קו אדום ומרחב החיץ: הכול על נסיגת צה"ל מעזה

על פי המקורות, הסכמות על סוגיות אלו עשויות להוביל בסיכוי גבוה לעסקה שתסגר בקרוב. ההתקדמות הושגה בנושאים חשובים לחמאס: קו נסיגת צה"ל מהרצועה, לוח הזמנים לנסיגת הכוחות - והערבויות שיקבל ארגון הטרור לסיום המלחמה.

במהלך היום גורמים המעורים בשיחות הביעו אופטימיות בנוגע להתקדמות להשגת עסקה. בכיר ישראלי אמר לערוץ הסעודי אל-חדאת': מתקרבים בזהירות לסיכום השלב הראשון של תוכנית טראמפ. מקור פלסטיני המעורה בפרטי המו"מ אמר לכאן חדשות כי בשעות האחרונות ישנה התקרבות להסכמות שעשויות להוביל לעסקה שתהיה מקובלת על שני הצדדים.