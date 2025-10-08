"הבית הלבן כתב את התנצלות נתניהו, בכיר קטרי פיקח"

דיווח

בפוליטיקו דווח כי הבכיר הקטרי א-ת'וואדי, נכח בחדר הסגלגל כדי להבטיח שנתניהו לא יחרוג מהניסוח של הבית הלבן. לפני שבוע וחצי, נתניהו נענה לדרישתו של ראש ממשלת קטר והתנצל על הפגיעה בריבונות קטר בעת הניסיון לחסל את בכירי חמאס בדוחה
וושינגטון ניסחה את ההתנצלות של ראש הממשלה נתניהו לעמיתו הקטרי מוחמד אאל ת'אני, כך דווח היום (רביעי) באתר "פוליטיקו". לפי הדיווח, הבכיר הקטרי א-ת'וואדי, נכח בחדר הסגלגל כדי להבטיח שנתניהו לא יחרוג מהניסוח של הבית הלבן.

לפני שבוע וחצי, ראש הממשלה נתניהו נענה לדרישתו של ראש ממשלת קטר אל-ת'אני והתנצל לפניו על הפגיעה בריבונות קטר בעת הניסיון לחסל את בכירי חמאס בדוחה ועל הרג המאבטחים הקטרים. ההתנצלות נמסרה במהלך שיחת טלפון שקיימו טראמפ ונתניהו בבית הלבן, עם ראש ממשלת קטר. ההתנצלות הייתה תנאי של המדינה המפרצית להמשך המעורבות שלה במשא ומתן.

לאחר פרסום ההתנצלות ספג ראש הממשלה נתניהו ביקורת מכל קצוות הקשת הפוליטית. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה אורית סטרוק כתבה בפוסט שפרסמה ברשת X: "האם אמיר קטר התנצל בפני רה"מ על ה-7 באוקטובר?". יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן כתב בפוסט ברשת X: "איזו השפלה. כדי לנצח את חמאס צריך להחליף את ביבי וקטר". שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב ברשת X כי "ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת ומממנת טרור היא חרפה".

"לא ייאמן שנתניהו התנצל בפני הקטרים שעד היום לא גינו את טבח 7 באוקטובר, אך הוא מעולם לא התנצל בפני עם ישראל על כך שבמשמרת שלו נרצחו, נאנסו ונחטפו אלפי ישראלים", כתב גם יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בפוסט ברשת X.

