בזמן המשא ומתן: מחבלים חמושים ב-RPG ניסו לתקוף מגנן צה"לי בעזה

חיילי גולני וחיל האוויר חיסלו שלושה מחבלים בדרום העיר. בצה"ל שומרים על דריכות ועירנות במטרה להימנע מפגיעה בכוחות בזמן ההמתנה לחתימה על הסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה

חוליה של חמישה מחבלים ניסתה לחדור בצוהריים למגנן של לוחמי חטיבת גולני בחלקה הדרומי של העיר עזה. המחבלים זוהו על ידי תא התקיפה של החטיבה, הם הקפיצו למקום מטוסי קרב שתקפו מהאוויר. במהדורת כאן חדשות פורסם היום (רביעי) כי שלושה מחבלים חוסלו, ועל גופותיהם נמצאו מקלעים, פצצות RPG, מטולים, ומטעני חבלה.

למרות המגעים המתקדמים במצרים, נראה שעד שלא ייחתם הסכם, מחבלים ינסו לפגוע בלוחמי צה"ל ברצועת עזה – זו גם הסיבה שהכוחות קבלו הנחיה לשמור על דריכות ועירנות, ניסיונות של חמאס להביא הישגים של הרגע האחרון.