מפקד מיליציה המתנגדת לחמאס מאשר: פועלים מהאזור אליו נסוג צה"ל

בשיחה עם כאן חדשות, אישר מפקד מיליציה חמושה בח'אן יונס כי רוב המיליציות המתנגדות לחמאס ברצועה ממוקמות כעת כ-400 מטרים מעבר לקו הצהוב: "אף אחד לא יכול להיכנס לאזור שלנו - לא חמאס ולא אזרחים". בכאן חדשות פורסם בסוף השבוע כי בישראל נערכו לספק הגנה למיליציות ששיתפו פעולה נגד חמאס
מחבר אנסטסיה סטוקנוב
רצועת עזה לאחר תחילת הפסקת האש
רצועת עזה לאחר תחילת הפסקת האש צילום: רויטרס

חוסאם אל-אסטל, מפקד מיליציה חמושה בח'אן יונס המתנגדת לחמאס, אישור לראשונה בשיחה עם כאן חדשות כי רוב המיליציות המתנגדות לחמאס ברצועה ממוקמות כעת כ-400 מטרים מעבר לקו הצהוב - הקו אליו כוחות צה"ל נסוגו במסגרת ההסכם. כך פורסם הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'.

לטענת אל-אסטל, המיליציה שלו כבר פועלת מעבר לשטחי הקו הצהוב, שבשליטת צה"ל. "אף אחד לא יכול להיכנס לאזור שלנו, לא חמאס ולא אזרחים; מדובר באזור שנכלל בסעיפי העסקה" מסר. בנוסף, אישר שאזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס, שבו פועל ארגונו, הוגדר כשטח שממנו ישראל לא תיסוג.

"אם חמאס יחדור לאזור שלנו, נילחם בו", הוסיף. בהתייחסות לתיעודים של חמושים בימים האחרונים טען: "מטרת הפעילות של חמאס ביומיים האחרונים היא להפחיד באמצעות טרור פסיכולוגי ולהראות שחמאס נוכח בשטח. עם זאת, חמאס כגוף שלטוני אינו נוכח בפועל ברצועה".

ברצועה פועלות מספר מיליציות בדפוס דומה שעובדות בתיאום ובמימון של ישראל, ביניהן זו של יאסר אבו־שבאב ברפיח, באזורים שבהם צה"ל פועל.

בכאן חדשות פורסם בסוף השבוע כי עם כניסת הפסקת האש לתוקף ביום שישי האחרון, בישראל נערכו לספק הגנה למיליציות ששיתפו פעולה נגד חמאס. האפשרות ששקלה ישראל היא להציע לקבוצות החמושות לעבור מעבר לקו הנסיגה צהוב, שנמצא בשליטת צה"ל לפי ההסכם - כך אישר לכאן חדשות גורם ישראלי.

חוסאם אל-אסטל אמר אז בשיחה עם כאן חדשות: "חמאס מנסה להראות בתקשורת שהוא נמצא ברצועה מבחינה שלטונית ושיפגעו באנשי יאסר אבו שבאב (ארגון הפועל ברפיח), ובארגון שלי. הסיבה היא שאנחנו מנסים להוות אלטרנטיבה לחמאס. מדובר בלוחמה פסיכולוגית, הם לא יצליחו לפגוע בנו, הם ישתמשו בכל הכוח שלהם כדי להוכיח שאין אף אחד מלבדם. אנחנו נתעמת מולם ומוכנים להילחם בהם ואנשאללה ננצח".

תגיות |
