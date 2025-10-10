לקראת מימוש ההסכם
בצה"ל נערכים לספק הגנה למיליציות שפעלו נגד חמאס
לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף בעזה ובצה"ל מתכוננים לנסיגה לקווי ההסכם, בישראל נערכים לספק הגנה לקבוצות החמושות אשר שיתפו פעולה נגד ארגון הטרור ברצועה. אחת האפשרויות: מעבר הקבוצות אל מעבר לקו הצהוב, שטח שיישאר בשליטה של צה"ל
עם כניסת הפסקת האש לתוקף היום, בישראל נערכים לספק הגנה למיליציות ששיתפו פעולה נגד חמאס. כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.
האפשרות הנשקלת בישראל לפי שעה היא להציע לקבוצות החמושות לעבור מעבר לקו הנסיגה צהוב שנמצא בשליטת צה"ל לפי ההסכם - כך אישר לכאן חדשות גורם ישראלי.
בתוך כך, חוסאם אל-אסטל, מנהיג ארגון חמוש שמתנגד לחמאס בח'אן יונס, אמר היום בשיחה עם כאן חדשות: "חמאס מנסה להראות בתקשורת שהוא נמצא ברצועה מבחינה שלטונית ושיפגעו באנשי יאסר אבו שבאב (ארגון הפועל ברפיח), הארגון שלי".
הוא המשיך: "הסיבה היא שאנחנו מנסים להוות אלטרנטיבה לחמאס. מדובר בלוחמה פסיכולוגית, הם לא יצליחו לפגוע בנו, הם ישתמשו בכל הכוח שלהם כדי להוכיח שאין אף אחד מלבדם. אנחנו נתעמת מולם ומוכנים להילחם בהם ואנשאללה ננצח, יש לנו את הכוח לזה".