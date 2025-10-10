בצה"ל נערכים לספק הגנה למיליציות שפעלו נגד חמאס

בתוך כך, חוסאם אל-אסטל, מנהיג ארגון חמוש שמתנגד לחמאס בח'אן יונס, אמר היום בשיחה עם כאן חדשות: "חמאס מנסה להראות בתקשורת שהוא נמצא ברצועה מבחינה שלטונית ושיפגעו באנשי יאסר אבו שבאב (ארגון הפועל ברפיח), הארגון שלי".

הוא המשיך: "הסיבה היא שאנחנו מנסים להוות אלטרנטיבה לחמאס. מדובר בלוחמה פסיכולוגית, הם לא יצליחו לפגוע בנו, הם ישתמשו בכל הכוח שלהם כדי להוכיח שאין אף אחד מלבדם. אנחנו נתעמת מולם ומוכנים להילחם בהם ואנשאללה ננצח, יש לנו את הכוח לזה".