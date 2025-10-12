במערכת הביטחון אמרו כי ישראל "תישאר עם עין פקוחה" כדי לוודא שחמאס לא מהווה יותר איום על מדינת ישראל • 98 מחבלים צפויים להשתחרר מחר ליהודה ושומרון במסגרת העסקה

גורם ביטחוני בכיר: "חמאס לא הוכרע, אבל נחלש מספיק"

גורם ביטחוני בכיר לכאן חדשות: "חמאס לא הוכרע, אבל נחלש מספיק בהתאם לתנאים שקבענו", כך פורסם הערב (ראשון). במערכת הביטחון אמרו שההסכם מאפשר את השבת החטופים החיים והחללים, שזו אחת ממטרות המלחמה המרכזיות, וכי ישראל "תישאר עם עין פקוחה" כדי לוודא שחמאס לא מהווה יותר איום על מדינת ישראל.

לפי ההסכם, המעורבות של ארה"ב, והמתווכות מצרים, קטר, וטורקיה, אמורה להמשיך במשך שנים ולפרק את חמאס משלטונו. בנוסף, מעורבות המדינות אמורה לגרום גם לפירוק הארגון מנשקו בעתיד.

במסגרת ההסכם עליו חתמו ישראל וחמאס, 98 מחבלים צפויים להשתחרר מחר ליהודה ושומרון במסגרת העסקה, כאשר בצה"ל נערכים לסכל ולפזר תהלוכות שמחה בכפרים פלסטיינים ביהודה ושומרון ותליית של דגלי חמאס וארגוני טרור במקומות אליהם ישתחררו.

צה"ל קיים במהלך הלילה שיחות אזהרה למשפחות מחבלים. כמו כן, מחבלים שישוחררו ויחזרו לטרור, יעצרו. גורמי ביטחון אמרו שהעובדה שהמחבלים משוחררים ליהודה ושומרון תאפשר למערכת הביטחון, צה"ל ושב"כ, לעקוב אחרי פעולותיהם ולסכל אותם במידת הצורך.