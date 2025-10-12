גורם ביטחוני בכיר לכאן חדשות: "חמאס לא הוכרע, אבל נחלש מספיק"

גורם ביטחוני בכיר: "חמאס לא הוכרע, אבל נחלש מספיק"
במערכת הביטחון אמרו כי ישראל "תישאר עם עין פקוחה" כדי לוודא שחמאס לא מהווה יותר איום על מדינת ישראל • 98 מחבלים צפויים להשתחרר מחר ליהודה ושומרון במסגרת העסקה
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
מחבלי חמאס בעזה
מחבלי חמאס בעזה צילום: AP

גורם ביטחוני בכיר לכאן חדשות: "חמאס לא הוכרע, אבל נחלש מספיק בהתאם לתנאים שקבענו", כך פורסם הערב (ראשון). במערכת הביטחון אמרו שההסכם מאפשר את השבת החטופים החיים והחללים, שזו אחת ממטרות המלחמה המרכזיות, וכי ישראל "תישאר עם עין פקוחה" כדי לוודא שחמאס לא מהווה יותר איום על מדינת ישראל. 

לפי ההסכם, המעורבות של ארה"ב, והמתווכות מצרים, קטר, וטורקיה, אמורה להמשיך במשך שנים ולפרק את חמאס משלטונו. בנוסף, מעורבות המדינות אמורה לגרום גם לפירוק הארגון מנשקו בעתיד.

במסגרת ההסכם עליו חתמו ישראל וחמאס, 98 מחבלים צפויים להשתחרר מחר ליהודה ושומרון במסגרת העסקה, כאשר בצה"ל נערכים לסכל ולפזר תהלוכות שמחה בכפרים פלסטיינים ביהודה ושומרון ותליית של דגלי חמאס וארגוני טרור במקומות אליהם ישתחררו.

צה"ל קיים במהלך הלילה שיחות אזהרה למשפחות מחבלים. כמו כן, מחבלים שישוחררו ויחזרו לטרור, יעצרו. גורמי ביטחון אמרו שהעובדה שהמחבלים משוחררים ליהודה ושומרון תאפשר למערכת הביטחון, צה"ל ושב"כ, לעקוב אחרי פעולותיהם ולסכל אותם במידת הצורך.

עוד בנושא

הרמטכ

חשיפה: ציטוטי ראש המוסד והרמטכ"ל בדיון על עסקת החטופים

48 החטופים הנותרים

הערכה: שחרור החטופים יחל מחר בשש בבוקר - ללא כל החללים

תגיות |
בחירת העורכת
  • המפגן של אוהבי ישראל: כנס הענק של הקהילה האוונגליסטית בירושלים
    "אתם השורשים שלנו": מפגן הענק של האוונגליסטים בירושלים
  • ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
    שחקנית חיזוק: ליידי גאגא תככב בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
  • "ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות
    "ירו עלינו, והמשכתי לצלם": זיו קורן חוזר לזירות הקשות
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה

אולי יעניין אותך