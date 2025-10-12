כאן רשת ב'

חשיפה: ציטוטי ראש המוסד והרמטכ"ל בדיון על עסקת החטופים

ראש המוסד בדיון הקבינט בו אושרה העסקה: "ישנו כבר שיח חצי פומבי לגבי הסכמי שלום חדשים" • הרמטכ"ל: "אנחנו לא בסיומה של המלחמה, אלא בסיום שלב א' שלה"
מחבר מיכאל שמש
הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע
הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

ציטוטים של ראשי מערכת הביטחון בנוגע לעסקה לשחרור החטופים שנחתמה בשארם א-שייח' פורסמו הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'. דבריהם נאמרו בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני ביום חמישי האחרון, בה אושרה העסקה. 

ראש המוסד דדי ברנע אמר לשרי הקבינט כי "ישנו כבר שיח חצי פומבי לגבי הסכמי שלום חדשים עם מספר מדינות". הרמטכ"ל אייל זמיר הוסיף: "אנחנו לא בסיומה של המלחמה, אלא בסיום שלב א' שלה". הרמטכ"ל התייחס בדבריו להמשך פעילות צה"ל בעזה החל מיישום השלב הראשון של ההסכם והנסיגה החלקית - ועד לפירוז הרצועה מנשק.

במהדורת שישי בכאן חדשות פורסם כי עד כה חתמו הצדדים רק על השלב הראשון בהסכם, וכי השלב השני בתוכנית "מעורפל לחלוטין". ישראל הבהירה בשיחות כי לא יהיה משא ומתן על המשך לשלבים הבאים בתוכנית עד אשר כל החטופים ישוחררו. המקורות הוסיפו כי נשיא ארצות הברית טראמפ "דילג על סעיפים" בתוכנית ודן אך ורק על השלב הראשון שכולל את נסיגת צה"ל מעומק הרצועה ושחרור החטופים.  

על פי המקורות, המתווכות בשיחות בין ישראל וחמאס הציגו את הדברים כך שכל אחד מהצדדים "מבין מה שהוא רוצה", דבר שאולי הביא להסכמה על השלב הראשון, אך נותן פתח לבעיות בעתיד על המשך יישום התוכנית המלאה.

וברקע דבריו של ראש המוסד על הסכמי שלום חדשים, אמש פורסם ב"וושינגטון פוסט" כי בזמן שמדינות ערביות גינו בפומבי את המלחמה בעזה, מאחורי הקלעים הן הרחיבו את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל. הכתבה מבוססת על מסמכים אמריקנים, בניהם מצגות של פיקוד המרכז של ארצות הברית, שהגיעו לידי העיתון וחושפות את מה שכינו בצבא האמריקני "מבנה ביטחוני אזורי".

המבנה כולל את ישראל, קטר, בחריין, מצרים, ירדן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. המסמכים אף מציינים את כווית ואת עומאן כ"שותפות אפשריות". המצגות מתוארכות בין השנים 2022 ו-2025, ומתועדות בהן פגישות סודיות בין בכירים, אימונים משותפים ושיתוף פעולה מודיעיני.

