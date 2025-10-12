בשל ביקורת פנימית

חמאס ממשיך להתעקש על שחרור האסירים הכבדים

בארגון הטרור מפעיל לחצים להוסיף אסירים בכירים לרשימת המחבלים שעתידים לצאת לחופשי, ביניהם חסן סלאמה ועבדאללה ברגותי • במסגרת העסקה: 98 מחבלים להשתחרר מחר אל יהודה ושומרון
מחבר אליאור לוי
עבדאללה ברגותי, חסן סלאמה, איברהים חאמד, עבאס א-סייד
עבדאללה ברגותי, חסן סלאמה, איברהים חאמד, עבאס א-סייד צילום: כאן חדשות

רגע לפני יישום תוכנית טראמפ לשחרור החטופים, דרמה מתרחשת מאחורי הקלעים בנוגע לסוגיית שחרור המחבלים. שעות לפני ביצוע העסקה, ארגון הטרור חמאס מתעקש להוסיף לרשימה מחבלים שנחשבים לסמלים ולאסירים בכירים. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

על פי הפרסום, חמאס סופג בימים האחרונים "אש תופת" של ביקורת פנימית על כך שאסירים בכירים כמו חסן סלאמה, עבדאללה ברגותי, איברהים חמד ועבאס א-סייד לא ישוחררו בעסקה בעקבות וטו ישראלי.

מקורות פלסטינים שמעורבים במשא ומתן מסרו לכאן חדשות כי הסוגייה טרם נפתרה, אך ככל הנראה המגעים נמצאים בישורת האחרונה.

בישראל נערכים לשחרור המחבלים ליו"ש

בתוך כך, במסגרת העסקה צפויים 98 מחבלים להשתחרר מחר אל יהודה ושומרון. בצה"ל נערכים לסכל ולפזר תהלוכות שמחה בכפרים פלסטינים ביהודה ושומרון ותליית דגלי חמאס וארגוני טרור.

הלילה קיימו בצה"ל שיחות אזהרה למשפחות מחבליפ. מחבלים שישוחררו אינם חסינים, ואם יחזרו לטרור - ייעצרו. גורמי ביטחון אמרו לכאן חדשות כי העובדה שהמחבלים ישוחררו ליהודה ושומרון תאפשר למערכת הביטחון, צה"ל ושב"כ, לעקוב אחרי המחבלים גם בעתיד - ובעת הצורך גם לסכל אותם.

