מחבל מעזה שמיועד לשחרור בעסקה תקף סוהרת בכלא קציעות

המחבל נגח בסוהרת במהלך שרשרת הזיהוי שעוברים האסירים בכלא. הוא נעצר והובא לחקירה. בשב"ס ממתינים להחלטת הדרג המדיני לגבי שחרורו במסגרת ההסכם
מחבר אורלי אלקלעי
בית הכלא קציעות
בית הכלא קציעות צילום: נתי שוחט, פלאש90

מחבל מעזה שאמור להשתחרר במסגרת העסקה תקף לוחמת בכלא קציעות, כך נמסר הערב (שבת) משירות בתי הסוהר. המחבל נגח בסוהרת במהלך שרשרת הזיהוי שעוברים האסירים בכלא. הוא נעצר והועבר לחקירה. לפי שב"ס הסוהרת נזקקה לטיפול רפואי.

המחבל היה עתיד להשתחרר ביום שני הקרוב במסגרת השלב הראשון של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ושחרור החטופים. כעת ממתינים בשב"ס להחלטת הדרג המדיני בנושא.

אתמול שינתה הממשלה ברגע האחרון את החלפת זהות האסירים שצפויים להשתחרר בעסקה. 11 מחבלים נוספו לרשימה לעומת 11 אחרים שנגרעו ממנה. בשל כך מספר המחבלים שישוחררו ומזוהים עם חמאס יגדל. בין המשוחררים החדשים מחבלים ששוחררו בעסקת שליט, נעצרו מחדש בגין מעורבות בטרור, גורשו לעזה - ונעצרו מחדש.

במסגרת העסקה, 250 מחבלים בקטגוריית אסירי עולם צפויים להשתחרר מבתי הכלא בישראל. 142 אסירים אמורים להיות מגורשים לחו"ל - בהם כל מי שרצח, שילח לפיגועים עם הרוגים או ייצר אמצעי לחימה לפיגועים עם הרוגים.

108 מחבלים נמצאים בקטגוריית "לא מגורשים", והם ישוחררו לפי מקום מגוריהם: 100 מחבלים יגורשו לאיו"ש, חמישה למזרח ירושלים ושלושה לעזה. לא ישוחררו מחבלים אזרחי ישראל.

