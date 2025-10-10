מקורות במו"מ: השלב השני בתוכנית מעורפל לחלוטין; כל צד מבין מה שהוא רוצה

לפי מקורות המעורים בהסכם בין ישראל וחמאס, הצדדים חתמו רק על השלב הראשון הכולל שחרור חטופים ומחבלים - ודחיית ההסכמה על השלבים הבאים היא פתח לבעיות עתידיות

מקורות במו"מ: השלב השני מעורפל; כל צד מבין מה שהוא רוצה

בישראל נערכים להשבת החטופים שצפויה לקרות עד יום שני בשעה 12:00, דבר שיהווה את השלמתו של השלב הראשון בתוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה. במהדורת שישי בכאן חדשות פורסם היום (שישי) כי מקורות שמעורים בפרטי המשא ומתן אמרו לכאן חדשות שעד כה חתמו הצדדים רק על השלב הראשון בהסכם, וכי השלב השני בתוכנית "מעורפל לחלוטין".

ישראל הבהירה בשיחות כי לא יהיה משא ומתן על המשך לשלבים הבאים בתוכנית עד אשר כל החטופים ישוחררו. המקורות הוסיפו כי נשיא ארצות הברית טראמפ "דילג על סעיפים" בתוכנית ודן אך ורק על השלב הראשון שכולל את נסיגת צה"ל מעומק הרצועה ושחרור החטופים.

על פי המקורות, המתווכות בשיחות בין ישראל וחמאס הציגו את הדברים כך שכל אחד מהצדדים "מבין מה שהוא רוצה", דבר שאולי הביא להסכמה על השלב הראשון, אך נותן פתח לבעיות בעתיד על המשך יישום התוכנית המלאה.

כחלק מההסכם עם חמאס ישראל תאפשר לטורקיה להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. כך פורסם מוקדם יותר היום בכאן חדשות. הסעיף ההומניטרי בהסכם שנחתם דומה ברובו להסכם הפסקת האש שנחתם בינואר 2025.

עיקרי הסעיף ההומניטרי:

הכנסה יומית של 600 משאיות סיוע הומניטרי על ידי האו״ם, הארגונים הבינלאומיים המאושרים, הסקטור הפרטי והמדינות התורמות. ⁠המשאיות יכללו בעיקרן מזון, ציוד רפואי, ציוד למחסות, וכן דלק לתפעול מערכים חיוניים וגז לבישול- שיעברו בידוק ישראלי ⁠תתאפשר הכנסה של ציוד חיוני נדרש לטובת תיקון תשתיות חיוניות כדוגמת קווי מים, ביוב ומאפיות. ⁠תתאפשר תנועה חופשית של משאיות סיוע בין הצפון לדרום דרך ציר אלראשיד ודרך רחוב סאלח אדין. ⁠תתאפשר יציאת תושבים דרך מעבר רפיח בתיאום מול מצרים, לאחר אישור ביטחוני על ידי ישראל ובפיקוח של משלחת האיחוד האירופי בדומה למנגנון של ינואר 2025 ⁠לראשונה תתאפשר גם חזרה של תושבים עזתים בחזרה לרצועת עזה, דרך מעבר רפיח, לאחר אישור ישראלי ובכפוף למנגנון פרטני שיסוכם בהמשך עם הצד המצרי

על פי ההסכם מעבר רפיח יפתח למעבר פלסטינים, לא תתאפשר העברת סחורות דרך המעבר לרצועת עזה.