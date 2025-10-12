הציטוטים מהדיון המיוחד בעניין החזרת החללים החטופים

בדיון שקיימו ראשי מערכת הביטחון והשרים, נדונה סוגיית חיפוש החללים החטופים. השר דרמר: "חמאס יקבלו אפס מחבלים עד שנקבל את אחרון החטופים החיים". אלוף במיל' ניצן אלון: "חפירת מנהרה - זו הפרה". ראש השב"כ דוד זיני: "חמאס במצב הכי קשה שלו מתחילת המלחמה"

ראשי מערכת הביטחון והשרים קיימו דיון מיוחד שעסק בחיפוש החללים החטופים. ציטוטים מתוך הדיון המדובר פורסמו הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

"חמאס יקבלו אפס מחבלים עד שנקבל את אחרון החטופים החיים", אמר בדיון השר רון דרמר שממונה על המשא ומתן לשחרור החטופים. כשנשאל מה עושים אם חמאס מחליט לא לשחרר את החללים החטופים, השיר השר דרמר כי "המנופפים שלנו (בנוגע לחללים) הם החזקה ביותר מ-50% משטח הרצועה ושיקום עזה שעדיין לא מתחיל".

אלוף במיל' ניצן אלון, מפקד המאמץ המודיעיני של תחום השבויים והנעדרים, אמר בדיון כי "בהסכם כתוב שמופסקות כל הפעולות הצבאיות". הוא ציין עוד כי "חפירת מנהרה - זו הפרה". ראש השב"כ דוד זיני שהשתתף בדיון אמר בו כי "חמאס במצב הכי קשה שלו מתחילת המלחמה".