"אחד הלקחים מהמלחמה": בישראל לא מתכוונים לאפשר לחות'ים להתעצם

"אחד הלקחים מהמלחמה": בישראל לא יאפשרו לחות'ים להתעצם
חרף הודעתם של החות'ים כי יפסיקו לתקוף את ישראל אחרי הפסקת האש בעזה, בישראל לא מתכננים "להוריד את הרגל מהגז". גורם בכוחות המתנגדים למורדים בתימן לכאן חדשות: "הרמטכ"ל שחוסל היה חשוב - אבל יש לחסל את הבוס הגדול"
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
תומכי החות'ים בתימן חוגגים את הפסקת האש בין ישראל לחמאס בצנעא, אוקטובר 2025
תומכי החות'ים בתימן חוגגים את הפסקת האש בין ישראל לחמאס בצנעא, אוקטובר 2025 צילום: Osamah Abdulrahman, AP

בישראל לא מתכוונים "להוריד את הרגל מהגז" בכל הקשור למשטר החות'ים בתימן - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. זאת, חרף הודעתם של החות'ים כי יפסיקו לתקוף את ישראל באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים אחרי החתימה על מתווה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להפסקת המלחמה בעזה. 

 

גורמים ביטחון בישראל אומרים כי לא יאפשרו התעצמות של החות'ים, שהפכו לאיום ממשי על מדינת ישראל במהלך השנתיים האחרונות. לדבריהם, מדובר באחד הלקחים המרכזיים מהמלחמה: לא לאפשר התפתחות של איומים על ישראל. 

ישראל משתפת עם ארצות הברית וגם מקבלת ממנה מידע מודיעיני אינטימי הנוגע לחות'ים. אף שנמל חודיידה, שדרכו הוברחו אמצעי לחימה מאיראן, עדיין מצוי בסגר ימי, ישראל מתווכנת לשמר את המצב הקיים, ויש לה מגוון יכולות כדי למנוע מהחות'ים להתעצם. 

מוקדם יותר היום, אחרי ניסיונות הכחשה רבים, הודיעו החות'ים על מותו של הרמטכ"ל שלהם - מוחמד אל-ר'ומארי - לאחר שנפגע בתקיפה ישראלית בסוף חודש אוגוסט. ככל הידוע כעת, הוא לא מת בימים האחרונים אלא לפני כן.

 

החות'ים ביצעו הסתרה מכוונת של מותו של אל-ר'ומארי מפאת חשיבותו, ובימים האחרונים אף פרסמו איגרת שלו ושל שר ההגנה החות'י, אל-עאטפי, שהיה גם הוא יעד לחיסול במסגרת מבצע "טיפת מזל". ההערכה בישראל היא כי אל-עאטפי נפגע גם הוא, שכן לא הופיע בציבור מאז.

בהודעתם על מותו של הרמטכ"ל איימו החות'ים על ישראל: "תקבלו את הגמול המרתיע על הפשעים שביצעתם".

אל-ר'ומארי היה דמות מרכזית בהכוונת הפעולות הצבאיות של החות'ים בשנים האחרונות. הוא נתפס כמודל לחיקוי וכמי שהביא את החו'תים לגדולה.

גורם בשורות הכוחות המתנגדים לחות'ים אמר לכאן חדשות הערב כי אל-ר'ומארי היה חשוב מאוד עבורם, אך הוסיף כי כדי להפסיק את פעילותם של המורדים יש לחסל את "הבוס הגדול", מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י.

החות'ים לא חיכו וכבר הודיעו על מינויו של הרמטכ"ל החדש - יוסף אל-מדאני. אל-מדאני הוא גיסו של מנהיג החות'ים ומי שפיקד על הגזרה המערבית של תימן. מדובר בקצין ותיק שקיבל הכשרות באיראן ובלבנון, וסביר להניח שעם קידומו התקדם גם ברשימת היעדים של ישראל. 

עוד בנושא

הטיל האיראני המתפזר בשימוש החות'ים

ייצור מקומי, בסיוע איראן: מאחורי "הטיל המתפזר" החות'י

הרס בתימן

אחרי מות בעלה: אחת היהודיות האחרונות בתימן עלתה לישראל

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט
    נערת שעשועים? צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • לוחמת
    שדה הקרב הממשי - והנפשי: הלוחמות שיצאו להילחם ב-7.10
  • קים קרדשיאן בריאיון לפודקאסט Call Her Daddy
    קים קרדשיאן על קנייה ווסט: "הייתי צריכה להציל את עצמי"
  • הפיץ' | למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו?
    למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו? | הפיץ'
  • 7/10
    מה זה בעצם רוע ואיך הופכים לאדם רע?

אולי יעניין אותך