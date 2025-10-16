"אחד הלקחים מהמלחמה": בישראל לא מתכוונים לאפשר לחות'ים להתעצם

חרף הודעתם של החות'ים כי יפסיקו לתקוף את ישראל אחרי הפסקת האש בעזה, בישראל לא מתכננים "להוריד את הרגל מהגז". גורם בכוחות המתנגדים למורדים בתימן לכאן חדשות: "הרמטכ"ל שחוסל היה חשוב - אבל יש לחסל את הבוס הגדול"

בישראל לא מתכוונים "להוריד את הרגל מהגז" בכל הקשור למשטר החות'ים בתימן - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. זאת, חרף הודעתם של החות'ים כי יפסיקו לתקוף את ישראל באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים אחרי החתימה על מתווה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להפסקת המלחמה בעזה.

בישראל לא מתכוונים לתת לחות'ים להתעצם, למרות שהודיעו שיפסיקו לתקוף אחרי חתימת מתווה טראמפ. גורם ביטחוני: פוקחים עיניים על החות'ים, ממש לא מתכוונים לעצור @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/UcHTXmE8WW — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

גורמים ביטחון בישראל אומרים כי לא יאפשרו התעצמות של החות'ים, שהפכו לאיום ממשי על מדינת ישראל במהלך השנתיים האחרונות. לדבריהם, מדובר באחד הלקחים המרכזיים מהמלחמה: לא לאפשר התפתחות של איומים על ישראל.

ישראל משתפת עם ארצות הברית וגם מקבלת ממנה מידע מודיעיני אינטימי הנוגע לחות'ים. אף שנמל חודיידה, שדרכו הוברחו אמצעי לחימה מאיראן, עדיין מצוי בסגר ימי, ישראל מתווכנת לשמר את המצב הקיים, ויש לה מגוון יכולות כדי למנוע מהחות'ים להתעצם.

מוקדם יותר היום, אחרי ניסיונות הכחשה רבים, הודיעו החות'ים על מותו של הרמטכ"ל שלהם - מוחמד אל-ר'ומארי - לאחר שנפגע בתקיפה ישראלית בסוף חודש אוגוסט. ככל הידוע כעת, הוא לא מת בימים האחרונים אלא לפני כן.

החות'ים הסתירו את המוות של הרמטכ"ל שנפצע בתקיפה הישראלית – ואף פרסמו איגרת בשמו אחרי שכבר מת מפצעיו | @kaisos1987 עם הפרטים המלאים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/8X5HDfXXtq — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

החות'ים ביצעו הסתרה מכוונת של מותו של אל-ר'ומארי מפאת חשיבותו, ובימים האחרונים אף פרסמו איגרת שלו ושל שר ההגנה החות'י, אל-עאטפי, שהיה גם הוא יעד לחיסול במסגרת מבצע "טיפת מזל". ההערכה בישראל היא כי אל-עאטפי נפגע גם הוא, שכן לא הופיע בציבור מאז.

בהודעתם על מותו של הרמטכ"ל איימו החות'ים על ישראל: "תקבלו את הגמול המרתיע על הפשעים שביצעתם".

אל-ר'ומארי היה דמות מרכזית בהכוונת הפעולות הצבאיות של החות'ים בשנים האחרונות. הוא נתפס כמודל לחיקוי וכמי שהביא את החו'תים לגדולה.

גורם בשורות הכוחות המתנגדים לחות'ים אמר לכאן חדשות הערב כי אל-ר'ומארי היה חשוב מאוד עבורם, אך הוסיף כי כדי להפסיק את פעילותם של המורדים יש לחסל את "הבוס הגדול", מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י.

החות'ים לא חיכו וכבר הודיעו על מינויו של הרמטכ"ל החדש - יוסף אל-מדאני. אל-מדאני הוא גיסו של מנהיג החות'ים ומי שפיקד על הגזרה המערבית של תימן. מדובר בקצין ותיק שקיבל הכשרות באיראן ובלבנון, וסביר להניח שעם קידומו התקדם גם ברשימת היעדים של ישראל.