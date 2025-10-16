החות'ים מאשרים: הרמטכ"ל שנפגע בתקיפה ישראלית מת מפצעיו

עבד אל-כרים אל-ר'ומארי הותקף במבצע של חיל האוויר בסוף אוגוסט בבירה צנעא, שבמסגרתו חוסלה ממשלת החות'ים והעומד בראשה. הוא נפגע אנושות ולא ידוע מתי נקבע מותו. במקביל הודיעו החות'ים על מינוי רמטכ"ל חדש

המורדים החות'ים בתימן אישרו היום (חמישי) כי רמטכ"ל החות'ים, עבד אל-כרים אל-ר'ומארי, שנפגע בתקיפה ישראלית בתימן, מת מפצעיו. הרמטכ"ל הותקף במבצע "טיפת מזל" ב-28 באוגוסט בבירה צנעא, שבמסגרתו חוסלה ממשלת החות'ים והעומד בראשה, אחמד א-רהווי.

לפי ההודעה מטעם הכוחות המזוינים של החות'ים, אל-ר'ומארי נהרג "במסגרת פעילות הג'יהאד שלו". הוא נפצע אנושות בתקיפה, ולא ידוע מתי מת מפצעיו. החות'ים הוסיפו כי יחד עם הרמטכ"ל נהרגו בנו בן ה-13 וכמה ממלוויו, ואיימו כי ישראל "תשלם את המחיר על פשעיה".

אל-ר'ומארי שרד נסיון התנקשות אחד בחודש יוני בצנעא כשהגיע למפגש לעיסת גת, ומאז לא נראה בציבור. ב-28 באוגוסט הגיע לישיבת ממשלת החות'ים בבירה צנעא, שיורטה על ידי אגף המודיעין בצה"ל.

במקביל להודעה על מותו של אל-ר'ומארי הודיעו החות'ים על מינוי רמטכ"ל חדש: יוסף אל-מדאני.

רמטכ"ל החות'ים החדש יוסף אל-מדאני

בכאן חדשות פורסם כי התקיפה בסוף אוגוסט יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע זמן קצר לפני לאגף המודיעין בצה"ל, שלפיו בכירים במשטר החות'י קבעו להפגש כדי לצפות ביחד בנאומו של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל- חות'י.

מבנה של מטוסי קרב יצא לתימן, באמצעות תחבולה שאפשרה למטוסים להגיע בחשאיות לצנעא, בירתם של החות'ים, שנמצאת במרחק של 2,000 ק"מ מישראל, ולתקוף באמצעות לפחות עשרה חימושים את המבנה שבו התכנסו הבכירים החות'ים.

בתוך המבנה היו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני של החותי'ם. מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י לא היה היעד לתקיפה.