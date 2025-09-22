כ"ץ ביקר באולם במערת המכפלה הסגור ליהודים: "תומך בריבונות ביו"ש"

שר הביטחון ביקר יחד עם ראש מועצת יש"ע ב"אולם יצחק" שמיועד למוסלמים במהלך השנה, פרט לעשרה ימים קבועים מראש השנה. כ"ץ צוטט כשהוא מביע תמיכה בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, ואמר: "צריך לעשות את זה נכון"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר אתמול ב"אולם יצחק" שבמערת המכפלה, מקום הסגור ליהודים במהלך רוב ימות השנה אז הוא משמש למוסלמים בלבד, ואמר כי הוא "תומך בהחלת ריבונות ביו"ש". כך פורסם היום (שני) בכאן חדשות.

לפי הסטטוס קוו במקום, האולם נפתח לצורך ביקורי יהודים רק במהלך עשרה ימים מוגדרים מראש בשנה. השר כ"ץ הגיע למקום אתמול כשהוא מלווה בראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, ברקע דרישת הארגון להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

במהלך הביקור צוטט כ"ץ כתומך בהחלת הריבונות: "צריך לעשות את זה נכון". ביקור של שר בדרג בכיר כמו כ"ץ בשגרה נחשב לחריג במקום.