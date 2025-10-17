גם צבאית: חמאס מנצל את הפסקת האש ומתארגן מחדש

חמאס מנצל את הפסקת האש כדי להתארגן צבאית מחדש - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.
בפן הצבאי אוסף ארגון הטרור נפלים ואף בונה, בחסות השקט, מטענים ורקטות. חמאס גם מארגן מחדש את הזרוע הצבאית שלו ומנסה לבחון גבולות מול צה"ל על קווי הנסיגה.
בפן האזרחי משליט חמאס טרור נגד מתנגדיו כדי להבהיר מי שולט ברצועה.
גם הרשויות המוניציפליות, שנמצאות כולן תחת אחריותו של חמאס, החלו לפעול מחדש. שיקום הרצועה החל דה-פקטו: חמאס החל לשקם תשתיות קריטיות כמו כבישים, מים ובתי חולים באמצעות המתווכות והארגונים הבין-לאומיים.