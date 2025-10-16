מוקף בבכירי צה"ל: שנה לחיסול סינוואר - והתיעוד החדש שנחשף מהזירה

שנה לחיסול סינוואר - והתיעוד החדש שנחשף מהזירה
בתמונה נראית גופתו של אדריכל טבח 7 באוקטובר, כשמעליו מפקד פיקוד הדרום לשעבר, מפקד אוגדת עזה וראש אגף המבצעים לשעבר
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
גופתו של סינוואר בח'אן יונס עם חיסולו, בשנה שעברה
גופתו של סינוואר בח'אן יונס עם חיסולו, בשנה שעברה צילום: דובר צה"ל

במלאת שנתיים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל, צה"ל פרסם היום (חמישי) תמונה חדשה מחיסול יח'יא סינוואר לפני שנה ברפיח.

בתמונה נראית גופתו של אדריכל טבח 7 באוקטובר כשמעליו מפקד פיקוד הדרום לשעבר אלוף במיל' ירון פינקלמן, מפקד אוגדת עזה תת-אלוף ברק חירם וראש אגף המבצעים לשעבר אלוף במיל' עודד בסיוק.

סינוואר חוסל ב-16 באוקטובר 2024, בעיצומו של קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן, כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח, תנועה של שלושה מחבלים חמושים. הכוח ירה לעברם והרג אותם.

בשבוע שעבר דווח כי המודיעין הישראלי איתר בבונקר תת-קרקעי בעזה, מסמך שחשף את הוראותיו של סינוואר לטבח 7 באוקטובר. בדיווח של "הניו יורק טיימס" נאמר כי במסמך בערבית, בכתב ידו של סינוואר ניתנו הנחיות מפורטות, לפגוע בחיילים ובאזרחים, להצית שכונות ולתעד את מעשי האלימות לצורכי הפחדה וערעור היציבות בישראל.

עוד בנושא

הבאת החטופים על ידי הצלב האדום מרצועת עזה לשטח ישראל, אתמול

גורם ישראלי: חמאס יכול להשיב מספר דו-ספרתי של חללים

תושבי עזה בין ההריסות אחרי הפסקת האש

שר החוץ המצרי: נבחרו חברי המועצה לניהול עזה אחרי המלחמה

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט
    נערת שעשועים: צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • לוחמת
    שדה הקרב הממשי - והנפשי: הלוחמות שיצאו להילחם ב-7.10
  • קים קרדשיאן בריאיון לפודקאסט Call Her Daddy
    קים קרדשיאן על קנייה ווסט: "הייתי צריכה להציל את עצמי"
  • הפיץ' | למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו?
    למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו? | הפיץ'
  • 7/10
    מה זה בעצם רוע ואיך הופכים לאדם רע?

אולי יעניין אותך