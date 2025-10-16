מוקף בבכירי צה"ל: שנה לחיסול סינוואר - והתיעוד החדש שנחשף מהזירה

גופתו של סינוואר בח'אן יונס עם חיסולו, בשנה שעברה צילום: דובר צה"ל

במלאת שנתיים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל, צה"ל פרסם היום (חמישי) תמונה חדשה מחיסול יח'יא סינוואר לפני שנה ברפיח.

בתמונה נראית גופתו של אדריכל טבח 7 באוקטובר כשמעליו מפקד פיקוד הדרום לשעבר אלוף במיל' ירון פינקלמן, מפקד אוגדת עזה תת-אלוף ברק חירם וראש אגף המבצעים לשעבר אלוף במיל' עודד בסיוק.

סינוואר חוסל ב-16 באוקטובר 2024, בעיצומו של קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן, כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח, תנועה של שלושה מחבלים חמושים. הכוח ירה לעברם והרג אותם.

בשבוע שעבר דווח כי המודיעין הישראלי איתר בבונקר תת-קרקעי בעזה, מסמך שחשף את הוראותיו של סינוואר לטבח 7 באוקטובר. בדיווח של "הניו יורק טיימס" נאמר כי במסמך בערבית, בכתב ידו של סינוואר ניתנו הנחיות מפורטות, לפגוע בחיילים ובאזרחים, להצית שכונות ולתעד את מעשי האלימות לצורכי הפחדה וערעור היציבות בישראל.