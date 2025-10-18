בישראל מעריכים: חמאס יודע על מיקום של עד 10 חללים חטופים

על מנת לחלץ חלק מהחללים החטופים יידרשו פעולות הנדסיות. התקשורת הפלסטינית המזוהה עם חמאס הפיצה תיעודים של המשך החיפושים אחר החללים ברצועה

הערכה: חמאס יודע על מיקום של עד 10 חללים חטופים

בישראל מעריכים שחמאס יודע על מיקום מדויק של חטופים חללים נוספים. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות. מדובר בחטופים חללים שמספרם נמוך מ-10. עוד מעריכים כי על מנת לחלץ את חלקם יידרשו פעולות הנדסיות.

חמאס יודע את מיקומם של עד 10 חטופים חללים. על שיתופי הפעולה שיידרשו כדי להחזיר את כולם הביתה

בתוך כך, רשת קודס הפלסטינית המזוהה עם חמאס פרסמה היום תיעודים של המשך החיפושים של ארגון הטרור אחר חללים ישראלים בדרום הרצועה, זה היום השני ברציפות. בדיווח צוין כי יש מחסור גדול בציוד כבד כדי לפנות הריסות במסגרת החיפושים.

תיעוד פלסטיני של חיפוש אחר גופות חטופים חללים ברצועה

לשכת ראש הממשלה פרסמה היום הודעה לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. לפי ההודעה, "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

מנגנון יישום הפסקת האש צפוי להתחיל לפעול רשמית בסוף השבוע הנוכחי. מפקד פיקוד המרכז האמריקני בראש קופר יגיע לישראל גם כן לטובת הפעלתו. הוא צפוי להתמקם במתקן אזרחי בקרבת רצועת עזה, ככל הנראה באשקלון.