בישראל מעריכים: חמאס יודע על מיקום של עד 10 חללים חטופים

הערכה: חמאס יודע על מיקום של עד 10 חללים חטופים
על מנת לחלץ חלק מהחללים החטופים יידרשו פעולות הנדסיות. התקשורת הפלסטינית המזוהה עם חמאס הפיצה תיעודים של המשך החיפושים אחר החללים ברצועה
מחבר רועי שרון
Getting your Trinity Audio player ready...
מחבלי חמאס בעזה
מחבלי חמאס בעזה צילום: AP

בישראל מעריכים שחמאס יודע על מיקום מדויק של חטופים חללים נוספים. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות. מדובר בחטופים חללים שמספרם נמוך מ-10. עוד מעריכים כי על מנת לחלץ את חלקם יידרשו פעולות הנדסיות.

בתוך כך, רשת קודס הפלסטינית המזוהה עם חמאס פרסמה היום תיעודים של המשך החיפושים של ארגון הטרור אחר חללים ישראלים בדרום הרצועה, זה היום השני ברציפות. בדיווח צוין כי יש מחסור גדול בציוד כבד כדי לפנות הריסות במסגרת החיפושים.

תיעוד פלסטיני של חיפוש אחר גופות חטופים חללים ברצועה 

לשכת ראש הממשלה פרסמה היום הודעה לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. לפי ההודעה, "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

מנגנון יישום הפסקת האש צפוי להתחיל לפעול רשמית בסוף השבוע הנוכחי. מפקד פיקוד המרכז האמריקני בראש קופר יגיע לישראל גם כן לטובת הפעלתו. הוא צפוי להתמקם במתקן אזרחי בקרבת רצועת עזה, ככל הנראה באשקלון.  

עוד בנושא

בנימין נתניהו וסטיבן וויטקוף

לא רק סגירת מעבר רפיח: הסנקציות שישראל תטיל על חמאס

שכונת הצעירים בקיבוץ כפר עזה, לאחר טבח 7 באוקטובר

למען השם: אף אחד לא הולך לקרוא לזה "מלחמת התקומה"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • אלי שרעבי עם המהדורה האנגלית של ספרו "חטוף", בחודש שעבר
    הישג נדיר לספרו של אלי שרעבי בארצות הברית
  • "כנראה השם לא רצה שאמות": יהודית רענן, המשוחררת הראשונה מהשבי, בראיון
    "סגירת מעגל": יהודית רענן ששוחררה ראשונה מהשבי בריאיון
  • טיילור סוויפט
    נערת שעשועים? צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • דוקותיים
    מול השער ממנו הובלו חטופים - גל פתח שוב את הכרם של סבא
  • האיחוד המרגש של אריאל ושרון קוניו
    מהפרידה הקשה ועד האיחוד: המסע של ארבל יהוד ואריאל קוניו

אולי יעניין אותך