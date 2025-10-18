לפי ההודעה של לשכת נתניהו: "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם"

לשכת רה"מ: מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה

לשכת רה"מ פרסמה היום (שבת) הודעה לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. לפי ההודעה, "פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

בחדשות שישי בכאן 11 פורסם לראשונה כי שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, יגיע לישראל ביום שני הקרוב יחד עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, כדי להמשיך ולקדם את יישום מתווה הנשיא האמריקני לסיום המלחמה בעזה.

בממשל האמריקני העבירו לישראל מסר שלפיו אין לנקוט כעת עיצומים על חמאס בשל משבר החזרת החטופים החללים, שכן בארצות הברית מפעילים לחץ בנושא על המתווכות. חמאס פתח היום במבצע יחסי ציבור במטרה להוכיח למתווכות כי הוא מנסה לאתר את החטופים החללים. המבצע, שנענה בפסטיבל תקשורתי, התבצע בחאן יונס וכלל דחפורים שפעלו באתר מסוים שבו נקבר לכאורה אחד מהחללים. עד כה לא ידוע על תוצאות משמעותיות של החפירה. חמאס יודע היכן נמצאים חטופים חללים, בהם סרן הדר גולדין, אך מתעקש לעשות את העבודה לבדו.

השיח בנושא השבת החללים מתקיים כעת במצרים. לפי מקורות ישראלים המעורים בנושא, בידי חמאס יש עדיין כמה חללים שטרם הוחזרו לישראל בניגוד להסכם. בנוסף, בידי ארגון הטרור מידע על מקום קבורתם של חללים נוספים, גם כזה שהועבר מישראל, אך הארגון אינו פועל בנושא במלוא המאץ.

בתוך כך, מנגנון יישום הפסקת האש צפוי להתחיל לפעול רשמית בסוף השבוע הנוכחי. מפקד פיקוד המרכז האמריקני בראש קופר יגיע לישראל גם כן לטובת הפעלתו. הוא צפוי להתמקם במתקן אזרחי בקרבת רצועת עזה, ככל הנראה באשקלון.