על פי היוזמה של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, 50% ממחזור הגיוס החרדי יגויסו תוך חמש שנים, גיל הפטור מגיוס יעמוד על 26, ותקציב הישיבות יופחת רק כעבור שנה בהתאם לאחוז החריגה מיעד הגיוס

צה"ל על מסמך עקרונות חוק הגיוס: "לא נמסר לגורמי המקצוע"

מוחים נגד חוק הגיוס הפגינו מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים צילום: ללא

בצה"ל הגיבו היום (שבת) על מסמך העקרונות שעוסק בחוק הגיוס שהציג יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט: "טיוטא עדכנית להצגת חוק הגיוס לא נמסרה לידי גורמי המקצוע בצה"ל עד כה, כך שלא ניתן להתייחס אליהם".

בהודעה נמסר כי "לצה"ל צרכי כוח אדם רחבים ודחופים והם נדרשים למימוש האתגרים המבצעיים. הצרכים הוצגו מספר רב של פעמים בוועדות השונות והם אינם השתנו מכפי שהוצגו. צה״ל התייחס במסגרת דיוני הוועדה ודיונים מקצועיים נוספים, אליהם זומן, לסוגיות מקצועיות וטכניות שיאפשרו לקיים את המתווה שיסוכם באופן יעיל ואפקטיבי".

לפני יומיים נחשף בכאן חדשות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שהנחה להציג עקרונות חוק גיוס שיוסכמו על החרדים בכתב כבר בשבוע הבא, לטובת החזרת ש"ס לממשלה.

על פי המסמך שהציג ביסמוט, 50% ממחזור הגיוס החרדי יגויסו תוך חמש שנים, גיל הפטור מגיוס יעמוד על 26, ותקציב הישיבות יופחת רק כעבור שנה בהתאם לאחוז החריגה מיעד הגיוס.

בנוסף, סנקציות אישיות על משתמטים ייכנסו לתוקף בהדרגה על פני שנתיים, אך רק במידה ויעד הגיוס לא ימומש. המפלגות החרדיות דורשות כי הסעיף יכלול גם אנשים שכבר סופגים סנקציות כעת.