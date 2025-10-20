כאן רשת ב'

גדי איזנקוט: "האירוע בעזה מנוהל בידי האמריקנים וזה בעייתי"

איזנקוט: "האירוע בעזה מנוהל בידי האמריקנים וזה בעייתי"
יושב ראש מפלגת "ישר" גדי איזנקוט העביר ביקורת על ההסכם לסיום המלחמה ותקף את שר האוצר סמוטריץ': "מי ששירת 10 חודשים בצבא יטיף לי מוסר?"
מחבר אסף ליברמן
Getting your Trinity Audio player ready...
גדי איזנקוט בכנסת, בחודש יוני
גדי איזנקוט בכנסת, בחודש יוני צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

יושב ראש מפלגת "ישר" גדי איזנקוט התראיין הבוקר (שני) בתוכנית "קלמן ליברמן" והעביר ביקורת על ההסכם לסיום המלחמה בעזה. "המעברים בעיניי נפתחו מוקדם מידי. האירוע מנוהל על ידי גורם חיצוני, על ידי האמריקנים, וזה דבר בעייתי מאוד. ככל שנתקדם בהסכם ייכנסו עוד כוחות בין-לאומיים וזה יגביל את צה"ל".

הריאיון המלא בכאן רשת ב'

על פי איזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לשמור על עיקרון בסיסי והוא "שהאחריות הביטחונית ברצועה תישאר בידיים של ישראל. האחריות הכלכלית יכולה להיות בידי מדינות סוניות מתונות".

איזנקוט התייחס לפוסט שפרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאחר אישור ההסכם, בו תקף סמוטריץ' את איזנקוט: "חוץ מהשם שלו, הכול שם שקר. סמוטריץ' ששירת עשרה חודשים מטיף לי מוסר? יש גבול להומור שלי. יש בעיה שהוא חבר קבינט. הוא לא ידע מה זה נוח'בה. ראיתי אותו בקבינט מדבר על דברים שהוא לא מבין בהם".

בכל הנוגע לשליטה ברצועת עזה, הדגיש איזנקוט את החשיבות במניעת החלפת הציר השיעי בציר האחים המוסלמים, "צריך להתנגד לקטר וטורקיה. מדובר בהסכם שנעשה מתוך מצוקה. הפתרון הכי פחות גרוע לישראל זה כוח פלסטיני, שאינו חמאס, בגיבוי מצרי עם בקרה אמריקנית".

איזנקוט התייחס להרכב הממשלה הבאה: "כל מי שהיה בתפקיד צבאי או פוליטי ב-7 באוקטובר, לא יהיה בתפקיד הנהגה. כל הקבינט. חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית, וצריך לבדוק עשור אחורה, מרגע שמוניתי לרמטכ"ל".

עוד בנושא

הצהרה משותפת של ראשי האופוזיציה

ראשי האופוזיציה נפגשו: "עסקו בתיאום להפלת הממשלה"

נפתלי בנט בריאיון ל

נפתלי בנט: "לא נאפשר לדחות או לשבש את הבחירות"

תגיות |
בחירת העורכת
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?
  • עיניים צופות
    גילוי חדש: האם אפשר למדוד זיכרון דרך תנועת העיניים?
  • אוהד נהרין
    גאגא למען השלום? הכוריאוגרף שמאמין שהריקוד יביא לפיוס
  • סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ
    סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ
  • בעקבות מעורבות בפרשת אפשטיין: הנסיך אנדרו מוותר על תואר הדוכסות
    אחרי שנקשר לפרשת אפשטיין: הנסיך אנדרו ויתר על הדוכסות

אולי יעניין אותך