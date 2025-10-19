ביקורו של סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס נדחה ליום שלישי

גורם המעורה בפרטי הביקור של סגנו של הנשיא טראמפ אמר לכאן חדשות כי הנסיעה, שהייתה מתוכננת ליום שני, נדחתה. ואנס יהיה בישראל מיום שלישי עד ליום חמישי

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס צפוי להגיע לישראל ביום שלישי, ולא ביום שני כפי שתוכנן, כך אמר היום (ראשון) גורם המעורה בפרטי הביקור לכאן חדשות. ואנס יהיה בישראל מיום שלישי עד ליום חמישי.

גם שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, צפוי להגיע לישראל בשבוע הקרוב כדי לקדם את יישום מתווה הנשיא האמריקני לסיום המלחמה בעזה.

בתוך כך, הבוקר חודשה הלחימה ברצועת עזה לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח. ראש הממשלה נתניהו הורה לפעול בעוצמה בעזה, כך נמסר מלשכתו.