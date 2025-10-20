המפלגות החרדיות לנתניהו: נחרים את ההצבעות בכנסת עד שתהיה טיוטה מנוסחת לחוק הגיוס

המפלגות החרדיות: נחרים הצבעות עד שתהיה טיוטה לחוק הגיוס
נציגי החרדים הבהירו לראש הממשלה כי ימשיכו להחרים את החוקים שהממשלה מקדמת עד שתהיה על השולחן טיוטה מנוסחת לחוק, וכי עד אז - חזרה לקואליציה לא על הפרק
מחבר יערה שפירא
גיוס, חרדים, לשכת גיוס, חוק הגיוס
צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

נציגי המפלגות החרדיות העבירו היום (שני) מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפיהו מפלגותיהם יחרימו את ההצבעות בכנסת, וחזרתן לממשלה לא תהיה על השולחן עד לתחילת הדיונים בטיוטה מנוסחת לחוק הגיוס. כך דווח הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. 

 

בקואליציה מקווים שדיונים על טיוטת חוק גיוס יחלו במהלך השבוע הבא, אך עד אז אין צפי שהחרדים יסכימי להצביע על חקיקה, כולל החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית - שאמור לעלות להצבעה ברביעי הקרוב. 

מוקדם יותר הערב, הודיע יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט כי בוטלו כל הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בעניין חוק הגיוס. ביסמוט נימק את הדחייה בכך שלייעוץ המשפטי ייקח פרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית של החוק. ביסמוט ידון בעניין החוק עם ראש הממשלה נתניהו.

בהודעה שפורסמה מטעמו של ח"כ ביסמוט נמסר: "הייעוץ המשפטי של הוועדה עדכן כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי". עוד נאמר בהודעה: "בהתאם לכך, החליט יו"ר הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב לשבוע הבא, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד".

