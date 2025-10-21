חילוקי הדעות בין ארה"ב ומצרים לישראל - על המשך יישום המתווה

בעוד שהאמריקנים מעוניינים להתחיל את השלב השני במתווה טראמפ, והמצרים מעוניינים להכניס כוחות זרים לרצועה בימים הקרובים - בישראל מתנגדים בשלב הזה למהלך וטוענים שחמאס יכול להשיב עוד חטופים חללים ללא סיוע חיצוני

חילוקי הדעות בין ארה"ב ומצרים לישראל על יישום המתווה

חילוקי דעות בנוגע להמשך יישום מתווה טראמפ לסיום המלחמה עלו בין ארצות הברית, ישראל ומצרים - על רקע ביקורו של ראש המודיעין המצרי בישראל והגעת סגן נשיא ארה"ב לישראל. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

בעוד שהאמריקנים מעוניינים להתחיל את השלב השני במתווה טראמפ, והמצרים מעוניינים להכניס כוחות זרים לרצועה בימים הקרובים - בישראל מתנגדים בשלב הזה למהלך וטוענים שחמאס יכול להשיב עוד חטופים חללים ללא סיוע חיצוני.

גורמי הביטחון בישראל אמרו לראש המודיעין המצרי שחמאס בכוונה מושך זמן, וציינו את העובדה שישראל העבירה מיקומים מדויקים שבהם על פי המידע נקברו חטופים חללים. לדבריהם, יש להשיב אותם לפני שמתקדמים במתווה האמריקני.

בינתיים, החלה להתגבש רשימת מדינות שמעוניינות לשלוח חיילים לעזה במסגרת כוח בין-לאומי-ערבי לשמירת הפסקת האש. בין המדינות שישלחו חיילים: מצרים, אזרבייג'ן, קטר, ירדן, אינדונזיה, איחוד האמירויות ומרוקו. טורקיה עדיין מתלבטת אם לשלוח גם היא חיילים, ובישראל מסתייגים מהאפשרות שתעשה זאת.

בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'י.די ואנס, שנחת היום בישראל, ייפגש ביום חמישי עם הרמטכ"ל זמיר. ייתכן שגם במקרה הזה, המילה האחרונה בסוף תהיה של האמריקנים.

מאחורי ביקורו של ראש המודיעין המצרי בישראל

גורם מצרי המעורה במשא ומתן מסר לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" שבבעלות קטרית, כי ביקורו של הגנרל חסן רשאד, ראש המודיעין המצרי בישראל, מתקיים בתיאום עם האמריקנים, ובמקביל לביקור ואנס, ויטקוף וקושנר - במטרה להגביר את הלחץ על ישראל ליישם את ההסכם.

ישראל הייתה אמורה לשלוח צוות לקהיר לצורך תחילת המשא ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש, במקביל להימצאות צוות המו"מ של חמאס במקום - אך היא טרם עשתה זאת.

הגורם מסר כי רשאד אמור לדון גם בדרישה המצרית לפתוח את מעבר רפיח בהתאם להסכם, לאחר שישראל הודיעה כי הוא לא ייפתח עד להודעה חדשה. לדבריו, ישנה תרעומת בקרב המתווכות בנוגע לסוגיה הזו, ולכריכתה בעניין מסירת החללים. הגורם הוסיף כי מצרים וקטר מסרו לישראל התחייבויות ברורות לכך שכלל החללים יימסרו, אם המצב בשטח יתאפשר וכשהכלים ההנדסיים הדרושים יימסרו לידי חמאס.