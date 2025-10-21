מטוס מנהלים שנמצא בשימוש המודיעין המצרי הגיע לישראל

המטוס שימש את ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, לביקורים באזור וגם על ציר קהיר-דוחה בזמן הפעימות הקודמות לשחרור חטופים. נחיתת המטוס מתרחשת על רקע הגעתו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס לישראל

מטוס מנהלים שנמצא בשימוש המודיעין המצרי הגיע היום (שלישי) לישראל מקהיר, כך פורסם לראשונה בכאן חדשות. בעבר המטוס שימש את ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, לביקורים באזור וגם על ציר קהיר-דוחה בזמן הפעימות הקודמות לשחרור חטופים. ייתכן שהמטוס המצרי הגיע הבוקר לישראל זמן קצר לפני נחיתתו הצפויה של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס.

מצרים הפכה לגורם מרכזי בהפסקת האש בעזה ולקחה חלק משמעותי שחרור החטופים הישראלים משבי חמאס. בשבוע שעברה, אירחה מצרים ועידה בין לאומית בשארם א-שייח', בהשתתפות הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, וכעת פועלת ליישם את שאר שלבי המתווה, הכולל הובלת כוח בין-לאומי זר, פירוז הרצועה, מתן סיוע הומניטרי ושיקומה.

סגן נשיא ארצות הברית ואנס צפוי לנחות בשעה 12:00 בישראל. במהדורת כאן חדשות פורסם אמש כי יעדו הראשון של ואנס אחרי הנחיתה בנתב"ג, יהיה במפקדה המיוחדת של צה"ל והאמריקנים בקריית גת, שנבנתה בימים האחרונים כחלק ממתווה הנשיא טראמפ ליישום הפסקת האש בעזה. השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר נמצאים גם הם בישראל.

הניו-יורק טיימס דיווח כי מספר גורמים רשמיים בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמרו כי ישנו חשש בתוך הממשל האמריקני שראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי לנטוש את העסקה מול חמאס. על פי הפרסום, סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר ינסו למנוע מנתניהו לחדש את המלחמה ברצועת עזה.