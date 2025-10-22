בעקבות "שפל מביך בגיוס": בצה"ל שוקלים לסגור את אחת מהפלוגות הייעודיות לחרדים

לאחר שנים של דשדוש בשיעור המתגייסים ומחזור גיוס של 13 חיילים בלבד, בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר בחטיבת גבעתי, שהיא אחת מארבעת מסלולי החי"ר היעודיים לחרדים

אחרי שנים של דשדוש במספר המתגייסים, בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי. כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

מדובר באחד מארבעת מסלולי החי"ר היעודיים לחרדים - בהם גם גדוד נצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים וחטיבת החשמונאים החדשה, וזהו המסלול הראשון מביניהם שצה"ל שוקל את סגירתו.

לכאן חדשות נודע כי בזרוע היבשה הוחלט שלא לפתוח את מסלול תומר בגיוס הקרוב בעוד כחודש, וזאת בעקבות "שפל מביך" בגיוס הקודם. רק 13 חיילים הצטרפו אז לפלוגה, קצת יותר משליש מהיעד שציפו לו.

במערך גיוס החרדים משערים כי הפלוגה תיסגר בסופו של דבר, ואולם החלטה רשמית טרם נפלה. בצה"ל שקלו את סגירת תומר מספר פעמים בעבר, אך דווקא המלחמה האריכה את ימי הפלוגה מתוך מחשבה שצעירים חרדים יבואו, תקווה שנכזבה בעקביות גם לאורך השנתיים האחרונות.

עם הקמתה של חטיבת החשמונאים, נכונה לפלוגה פגיעה נוספת במספר המתגייסים שכן בצה"ל ניתבו חלק מהמתנדבים לחטיבה החדשה. יצוין כי אין עוררין במקצועיות הפלוגה, ובמהלך המלחמה השתתפה בלחימה יחד עם כל החטיבה, ובמיוחד בעזה.

אחד מלוחמיה נפצע מאש צלף בג'באליה, וזכה לביקורים של הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי לאות הערכה למתגייסים החרדים. פלוגת תומר הוקמה ב-2014 בידי מח"ט גבעתי אז, עופר וינטר. מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה.