גורם צבאי בכיר: "מחסור חמור בכוח אדם בצה"ל, חייבים להאריך את שירות החובה"

כבר בשבוע הבא יוצגו בפני הרמטכ"ל אפשרויות לסדרי הכוחות בגבולות השונים, במטרה לשמור על כוננות גבוהה אך גם לאפשר אימונים ואורך נשימה לכוחות. גורם ביטחוני: "משמעות המשבר - סגירת יחידות כשצה"ל צריך להתעצם"

"מחסור חמור בכוח אדם בצה"ל, יש להאריך את שירות החובה"

גורם צבאי בכיר אמר כי בצה"ל יש מחסום חמור בכוח אדם וכי יש להאריך את שירות החובה ולהסדיר את חוק הגיוס כדי לשקם את הצבא - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

"חייבים חוק שיאריך את השירות בחזרה לשלוש שנים. אין מספיק סד"כ והמשמעות היא סגירת יחידות כשצה"ל צריך להתעצם", אמר גורם ביטחוני.

כבר בשבוע הבא יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר אפשרויות לסדרי הכוחות בגבולות השונים, כולל יהודה ושומרון. המטרה היא מצד אחד לשמור על כוננות גבוהה ומצד שני להפחית את מספר חיילי המילואים ולאפשר אימונים ואורך נשימה לכוחות הסדירים.

באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל החלו להחזיר אחרי שנתיים את כשירות הכלים, בהם רחפנים ודחפורי D9.

לפי שעה מוצבות עדיין עשר חטיבות ברצועת עזה. בשבועות הקרובים יתחילו בצבא לדלל את הכוחות כדי לשחרר אנשי מילואים ולשקם את הצבא.

אמש פורסם במהדורה כי בצה"ל נערכים לחקיקה שתאריך בחזרה את שירות החובה מ-32 חודשים ל-36 חודשים, כפי שהיה עד שנת 2015. עד כה, למרות המחסור בכוח אדם, החוק לא קודם על רקע העיכוב בחוק הגיוס. במערכת הביטחון מצפים שעם ההתקדמות בגיוס החרדים, יועבר גם החוק להארכת השירות.

למרות שנוסח החוק קובע שהחוק יחול מיידית מרגע שיעבור בקריאה שלישית, בצה"ל עדיין שוקלים מאיזה מחזור גיוס הוא ייכנס לתוקף. אחת האפשרויות שנשקלות היא להאריך את השירות הצבאי רק לחיילים שצפויים להתגייס אחרי העברת החוק.