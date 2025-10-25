המפקדה חסרת התקדים של ארה"ב בקריית גת - והלחץ הכבד שמפעילה טורקיה: "רוצים לשלוח נציגים"

נציגים מבריטניה, ספרד, ירדן, איחוד האמירויות ושש מדינות נוספות הגיעו בשבוע האחרון למפקדה האמריקנית שעוקבת אחר המתרחש ברצועה. טורקיה ביקשה לשלוח נציגים, אך ישראל סירבה

המפקדה חסרת התקדים של ארה"ב בישראל - והלחץ מצד טורקיה

בטורקיה מפעילים לחצים כבדים על ארצות הברית כדי שיוכלו לשלוח נציגים למפקדה האמריקנית שהוקמה השבוע בקריית גת, אך בישראל מתנגדים לכך - כך פרסמנו הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

במפקדה האמריקנית נמצאים גם נציגים מבריטניה, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, יוון, צרפת, ספרד, ירדן, דנמרק ואיחוד האמירויות. בראש המפקדה עומד מפקד צבא היבשה של ארצות הברית בפיקוד מרכז האמריקני, תת-גנרל פטריק פרנק כשלצידו נציג צה"ל, אלוף יקי דולף.

המפקדה, שמצויה תחת אחריות פיקוד מרכז האמריקני, נחשבת לחסרת תקדים - היא מאפשרת לארצות הברית לפקח, לנהל ולעקוב בצורה הדוקה אחר הפעילות האזרחית והצבאית ברצועת עזה.

ממרכז השליטה בקריית גת, מפעילים האמריקנים מערך איסוף מידע נרחב ברצועה. לפי דיווחים זרים, איסוף המידע הזה מתבצע גם באמצעות כלי טייס אמריקניים שחגים בשמי עזה, ובאמצעות ממצאים שמגיעים ממקורות בצה"ל, אמ"ן, אגף המבצעים ופיקוד דרום.