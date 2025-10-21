גורמים ישראלים: "ארה"ב מתערבת בכל צעד לגבי עזה - זה כמו מדינת חסות"

בישראל מודים כי האמריקנים עוקבים מקרוב אחרי כל פעולה בעזה בעזרת המפקדה האמריקנית בקריית גת, ואף מאשרים או מונעים פעולות: "הם עושים הכול כדי למנוע את הסכם הפסקת האש"
מחבר סולימאן מסוודה
סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר וג'יי.די ואנס בקריית גת
סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר וג'יי.די ואנס בקריית גת צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

גורמים ישראלים אומרים כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחרי כל פעולה שנעשית ברצועת עזה בעזרת המפקדה האמריקנית שהוקמה בקריית גת, ואף מאשרים או מונעים פעולות - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

גורם ישראלי שנכח במפקדה אמר לכאן חדשות: "זה כמו מדינת חסות. האמריקנים עוקבים אחרי כל פעולה ועושים הכול כדי למנוע את קריסת הסכם הפסקת האש, כולל למנוע מאיתנו פעולות מסוימות לפעמים".

במהלך ביקורו בארץ שהחל היום אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ואנס כי "המצב רגיש". לדבריו, "יש עוד הרבה עבודה לעשות. אני מודה לישראלים על התמיכה הגדולה שלהם. אני שומע את אלו שטוענים שכל הפרה של הפסקת האש זה הסוף למתווה, זה ממש לא".

לשאלת כאן חדשות בנושא השבת החטופים החללים מעזה השיב ואנס: "אנחנו מחויבים לזה. זה ייקח יותר זמן ממה שנראה". סגן הנשיא הוסיף כי "אם חמאס לא ישתף פעולה, הוא יימחק".

