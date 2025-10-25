אי השבת החטופים החללים

הסנקציות שארה"ב מנעה - והטענה: "מנהלים את הפעילות בעזה"

הסנקציות שארה"ב מנעה - והטענה: "מנהלים את הפעילות בעזה"
הממשל האמריקני מנע מישראל להטיל שורת עיצומים נגד חמאס, שלא החזיר חטופים חללים כבר 3 ימים ברציפות. בין העיצומים עליהם הטילה ארה"ב וטו: הכנסה של סיוע הומניטרי והקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב • גורמים במערכת הביטחון לכאן חדשות: "לא מתבצעות פעולות בעזה ללא אישור אמריקני, ידינו כבולות"
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
גבול רצועת עזה
גבול רצועת עזה צילום: פלאש 90

משלחת בכירים ישראלים פגשה ביממה האחרונה בקהיר את נציגי המתווכות מצרים וקטר, כדי לדרוש מחמאס להשיב חטופים חללים ללא דיחוי. בישראל ביקשו להעביר למתווכת את המסר ש"לחמאס יש לפחות עשרה חטופים חללים שניתן להשיב מיד". כך פרסמנו הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

כדי להגביר את הלחץ על חמאס, בישראל רצו לקבוע מול האמריקנים דד ליין שבשסופו יוגבר הלחץ על ארגון הטרור באמצעות שורת צעדים: מצמצום הכנסה של סיוע הומניטרי ועד הקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב, אולם האמריקנים הטילו וטו. האמריקנים, שמבינים שבשלב לא ניתן להתקדם במתווה טראמפ, ומכך שמעבר רפיח לא ייפתח ולא יחלו צעדים לשיקום רצועת עזה.

גורמים במערכת הביטחון אמרו הערב לכאן חדשות כי: "ארה"ב מנהלת דה-פקטו את פעילות צה"ל ברצועת עזה. לא מתבצעות פעולות ללא אישור אמריקני, ידינו כבולות, אנחנו במצב סטטי שבו חמאס לא משיב חטופים חללים ומושך זמן".

לפי שני בכירים ישראלים, האמריקנים חוששים לבצע מהלכים שעלולים לפגוע במתווה טראמפ ויוצאים מגדרם כדי לא לפגוע במתווה. לשני הצדדים ברור שחמאס מנצל את הזמן כדי להתעצם ולהתארגן מחדש, בישראל אומרים "אנחנו במצב של תקיעות".

עוד בנושא

ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, פברואר 2025

רוביו: "אונר"א לא תהיה חלק ממאמץ הסיוע בעזה"

אנשי חמאס בחיפושים אחר חטופים חללים בחאן יונס, אוקטובר 2025

"האפשרות להתקדם אל שלב ב' של ההסכם סבירה מאוד"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?
  • מייקל ג'ורדן חוזר למגרש - הפעם כפרשן
    מייקל ג'ורדן חוזר לפרקט - במשרה חדשה
  • בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן התארס לבת זוגו זיו עבוד
    בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין
  • אזיליה בנקס
    איך הביקור של אזיליה בנקס הפך למניפסט שנאת אשכנזים?

אולי יעניין אותך