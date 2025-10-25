הסנקציות שארה"ב מנעה - והטענה: "מנהלים את הפעילות בעזה"

הממשל האמריקני מנע מישראל להטיל שורת עיצומים נגד חמאס, שלא החזיר חטופים חללים כבר 3 ימים ברציפות. בין העיצומים עליהם הטילה ארה"ב וטו: הכנסה של סיוע הומניטרי והקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב • גורמים במערכת הביטחון לכאן חדשות: "לא מתבצעות פעולות בעזה ללא אישור אמריקני, ידינו כבולות"

משלחת בכירים ישראלים פגשה ביממה האחרונה בקהיר את נציגי המתווכות מצרים וקטר, כדי לדרוש מחמאס להשיב חטופים חללים ללא דיחוי. בישראל ביקשו להעביר למתווכת את המסר ש"לחמאס יש לפחות עשרה חטופים חללים שניתן להשיב מיד". כך פרסמנו הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

כדי להגביר את הלחץ על חמאס, בישראל רצו לקבוע מול האמריקנים דד ליין שבשסופו יוגבר הלחץ על ארגון הטרור באמצעות שורת צעדים: מצמצום הכנסה של סיוע הומניטרי ועד הקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב, אולם האמריקנים הטילו וטו. האמריקנים, שמבינים שבשלב לא ניתן להתקדם במתווה טראמפ, ומכך שמעבר רפיח לא ייפתח ולא יחלו צעדים לשיקום רצועת עזה.

גורמים במערכת הביטחון אמרו הערב לכאן חדשות כי: "ארה"ב מנהלת דה-פקטו את פעילות צה"ל ברצועת עזה. לא מתבצעות פעולות ללא אישור אמריקני, ידינו כבולות, אנחנו במצב סטטי שבו חמאס לא משיב חטופים חללים ומושך זמן".

לפי שני בכירים ישראלים, האמריקנים חוששים לבצע מהלכים שעלולים לפגוע במתווה טראמפ ויוצאים מגדרם כדי לא לפגוע במתווה. לשני הצדדים ברור שחמאס מנצל את הזמן כדי להתעצם ולהתארגן מחדש, בישראל אומרים "אנחנו במצב של תקיעות".