רוביו: "אונר"א לא תהיה חלק ממאמץ הסיוע בעזה"

שר החוץ האמריקני נשא הצהרה לתקשורת בזמן ביקורו בארץ, והבהיר כי ארצות הברית והמתווכות נחושות לממש את ההסכם במלואו, כולל הדרישה לפירוק חמאס מנשק: "אם חמאס יסרב לכך - זו תהיה הפרה"

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת עת ביקורו בישראל. הוא הבהיר את הצורך בהשבת כלל החטופים, ואת מחויבות ארצות הברית והמתווכות למימוש העסקה במלואה, כולל פירוק חמאס מנשקו.

"לא נעצור עד להחזרת החטופים ולפירוז עזה. אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו זו תהיה הפרה של העסקה. המחויבות לכך היא לא של ארצות הברית לבדה, אלא של יותר מ-50 מדינות", אמר.

על נוכחות צבאית של טורקיה בעזה: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות, לא אחשוף אותה אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק בכוח המשימה, אולם יש לסגור פערים רבים שיש לעבוד עליהם. הפרטים צריכים להתברר כדי שהמדינות המשתתפות ידעו על מה הן חתומות. הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".

בהקשר הזה, הדגיש כי אונר"א לא תיקח חלק במאמץ הסיוע ההומניטרי לעזה, "משום שהיא תמכה בחמאס". הוא הוסיף: "ארגוני או"ם וארגונים הומניטריים יוכלו לספק סיוע הומניטרי".

באשר לחוק החלת הריבונות על יהודה ושומרון שעבר בקריאה טרומית השבוע, אמר: "ההצבעה על כך, נועדה להבנתי כדי להביך את נתניהו. סיפוח יכול לאיים על המשך ההסכם, הרבה מדינות המעורבות בהסכם יתנגדו לכך, אך לא אתערב בפוליטיקה הפנימית של ישראל".