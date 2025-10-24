גורמים ישראלים אומרים כי ייקח זמן לאתר כמה מהחטופים החללים שנמצאים ברצועה, אך האמריקנים משוכנעים שאפשר להמשיך אל השלב הבא עוד לפני השבתם. המסר של ישראל לחמאס: החזירו עוד חללים - ונגדיל את הסיוע

"האפשרות להתקדם אל שלב ב' של ההסכם סבירה מאוד"

גורמים ישראלים מודים כי האפשרות לעבור לשלב ב' של הסכם הפסקת האש עם חמאס היא "סבירה מאוד" - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. לדברי הגורמים, ייקח זמן לאתר כמה מהחטופים החללים הקבורים ברצועה, אך האמריקנים משוכנעים שאפשר להתקדם בהסכם לפני החזרת כל החללים.

בישראל נערכים לשחרור חטופים חללים הלילה. המסר לחמאס: נגדיל את הסיוע ההומניטרי לעזה – בתמורה לשחרור חטופים חללים | @SuleimanMas1 עם הפרטים#מהדורתשישי עם @MoavVardi pic.twitter.com/yZLUSPocvE — כאן חדשות (@kann_news) October 24, 2025

במטרה להביא להחזרתם של חללים נוספים, ישראל העבירה לחמאס מסר שלפיו אם ימסור עוד חללים תעלה כמות הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה.

עד כה לא העבירה ישראל את כל הסיוע ההומניטרי שנקבע במסגרת ההסכם, מכיוון שלא הושבו כל החטופים שברשות חמאס.

מוקדם יותר פורסם כי במחוז הדרומי של המשטרה הונחו להיערך לאפשרות שארגון הטרור חמאס ישיב הערב לישראל שני חטופים חללים. גורמים המעורים בנושא מסרו לכאן חדשות כי ארצות הברית מפעילה לחץ על המתווכות ועל חמאס לקדם את הסוגייה, מתוך הבנה של ישראל שחמאס מחזיק בחטופים חללים שהוא מסוגל לשחרר מיד.

מסירת החטופים האחרונה התבצעה מוקדם יותר השבוע, בלילה שבין שלישי לרביעי, ובמסגרתה נמסרו שני חטופי ניר עוז - אריה זלמנוביץ', ממקימי הקיבוץ שנרצח ככל הנראה כחודש אחרי חטיפתו, ותמיר אדר, חבר כיתת הכוננות שנפל בקרב ב-7 באוקטובר.

אמש דווח במהדורת כאן חדשות כי באגף המודיעין משוכנעים שביכולתו של חמאס להשיב לישראל לפחות עשרה מתוך 13 החטופים החללים שנותרו בעזה, גם ללא סיוע בין לאומי. בכירי אמ"ן הציגו לסגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ואנס, את המידע המודיעיני שמוביל למסקנה הזאת.