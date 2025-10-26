המוסד חשף: המנגנון של הבכיר האיראני שתכנן פיגועים מסביב לעולם

המוסד חשף את המנגנון של סרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, שקידם עשרות פעולות טרור נגד יעדים ישראליים ויהודיים מסביב לעולם מאז השנה שעברה. "מזה שנים רואה המשטר האיראני בטרור כלי לגביית מחיר מישראל", נכתב

בצל הניסיונות המתמשכים של המשטר האיראני לקדם טרור נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם, המוסד חשף היום (ראשון) לראשונה פרטים חדשים על אודות האחראים לניסיונות פיגוע מרכזיים שסוכלו מאז השנה שעברה באוסטרליה, ביוון ובגרמניה.

לפי המוסד, מאז אירועי 7 באוקטובר הרחיבה איראן את מאמציה לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. "בזכות פעילות אינטנסיבית של המוסד יחד עם גופי המודיעין והביטחון בארץ ובעולם, סוכלו עשרות צירי פיגוע שאיראן קידמה. סיכולים אלו הצילו חיי אדם רבים, ואפשרו נקיטת צעדים חקירתיים ומשפטיים נגד המעורבים בטרור", נכתב.

אחד המנגנונים הבולטים הנחשף כעת לראשונה הוא זה של סרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, העומד בראש גיס 11,000 תחת פיקודו של אסמאעיל קאאני, מפקד כח קודס.

סרדאר עמאר צילום: .

תחת פיקודו של עמאר הוקם מנגנון משמעותי לקידום פיגועים נגד יעדים הקשורים לישראל וליהודים - בישראל ומחוץ לה. לפי המוסד, מנגנון זה אחראי ישירות לניסיונות הפיגועים שנחשפו ביוון אוסטרליה וגרמניה רק בשנה החולפת וכישלונותיו הרבים הובילו לגל המעצרים וחשיפתו.

לאחרונה אף דווח כי בעקבות העלייה בפעילות הטרור האיראנית ומעצרי התשתיות של המנגנון של עמאר על אדמתן, נקטו רשויות החוק באוסטרליה ובגרמניה צעדים מדיניים חריפים נגד בכירים איראנים. בין הצעדים שבוצעו כנגד המעורבים: גירוש השגריר האיראני מאוסטרליה והכרזה עליו כאישיות בלתי רצויה, וקריאתו לשיחת נזיפה של השגריר האיראני בגרמניה. צעדים תקדימיים אלה נועדו להעביר מסר ברור של אפס סובלנות לפעילות טרור על אדמתן.

שרשרת הפיקוד במנגנון הטרור במשמרות המהפכה צילום: .

"מזה שנים רואה המשטר האיראני בטרור כלי לגביית מחיר מישראל, תוך פגיעה בחפים מפשע ברחבי הגלובוס, מבלי לשלם מחירים צבאיים, מדיניים או כלכליים", נכתב בהודעה של המוסד. "תחת היגיון זה, פועלים גופי הטרור תוך שמירה על מרחב הכחשה וניתוק בין הפעילות האלימה לבין איראן".

עוד לפי המוסד, חשיפת מנגנון הטרור האיראני של עמאר מוכיחה את ההתנהלות הכושלת של המנגנון במאמציו ופוגעת במאמצים האיראניים לפעול בחשאיות מתחת לרדאר.