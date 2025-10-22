מתקפת הסייבר על ביה"ח אסף הרופא בחגים - פעולה איראנית

מערך הסייבר הלאומי הודיע היום (רביעי) כי בשבועות האחרונים זוהה גל של מתקפות סייבר איראניות כלפי חברות וגופים ישראליים. בין הגופים שנפגעו בשבועות האחרונים היה גם בית החולים שמיר אסף הרופא בתחילת החודש. כזכור, על מתקפה זו לקחה אחריות קבוצה מזרח-אירופאית, אך חקירת המערך העלתה כי מקורה היה באיראן.

חקירת המערך העלתה כי במתקפות רבות באחרונה ניצלו התוקפים שמות משתמש וסיסמאות שנגנבו או דלפו ובאמצעותם חדרו למערכות. ברוב המקרים לא נגרם שיבוש תפקודי, אך בחלקן דלף מידע מארגונים.

ראש מערך הסייבר הלאומי יוסי כראדי מסר: "בזכות שיתוף הפעולה, שיתוף המידע המהיר, והתגובה הממוקדת, נסגרו האירועים במהירות וביעילות, ונמנעה פגיעה רחבה יותר במשק. באירוע של בית החולים שמיר, מעבר לדלף המידע, עצם הניסיון לפגוע בבית חולים בישראל מהווה חציית קו אדום, שעלול היה להוביל גם לפגיעה בחיי אדם".