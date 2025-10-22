מתקפת הסייבר על ביה"ח אסף הרופא בחגים - פעולה איראנית

מתקפת הסייבר על ביה"ח אסף הרופא בחגים - פעולה איראנית
מחבר איתי שיקמן
Getting your Trinity Audio player ready...
שמיר אסף הרופא
שמיר אסף הרופא צילום: יוסי אלוני, פלאש 90

מערך הסייבר הלאומי הודיע היום (רביעי) כי בשבועות האחרונים זוהה גל של מתקפות סייבר איראניות כלפי חברות וגופים ישראליים. בין הגופים שנפגעו בשבועות האחרונים היה גם בית החולים שמיר אסף הרופא בתחילת החודש. כזכור, על מתקפה זו לקחה אחריות קבוצה מזרח-אירופאית, אך חקירת המערך העלתה כי מקורה היה באיראן.

חקירת המערך העלתה כי במתקפות רבות באחרונה ניצלו התוקפים שמות משתמש וסיסמאות שנגנבו או דלפו ובאמצעותם חדרו למערכות. ברוב המקרים לא נגרם שיבוש תפקודי, אך בחלקן דלף מידע מארגונים.

ראש מערך הסייבר הלאומי יוסי כראדי מסר: "בזכות שיתוף הפעולה, שיתוף המידע המהיר, והתגובה הממוקדת, נסגרו האירועים במהירות וביעילות, ונמנעה פגיעה רחבה יותר במשק. באירוע של בית החולים שמיר, מעבר לדלף המידע, עצם הניסיון לפגוע בבית חולים בישראל מהווה חציית קו אדום, שעלול היה להוביל גם לפגיעה בחיי אדם".

בחירת העורכת
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • האריה הפחדן, מתוך "מרשעת: חלק 2"
    המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"
  • עטלף עף
    מצפן פנימי: איך עטלפים מנווטים?
  • מותו של ים המוות: התיירים נעלמו - ובעלי העסקים לא סוגרים את החודש
    לאן נעלמו כל התיירים? גסיסתו של ים המוות
  • ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת המדיסון סקוור גארדן
    ניו יורק, תוציאו טלפונים: עומר אדם במדיסון סקוור גארדן

אולי יעניין אותך