צה"ל מאשר כי הפלוגה החרדית בחטיבת גבעתי נסגרת: "נמקד את יעדי הגיוס"

הפלוגה החרדית "תומר" תיסגר בשל מספרי גיוס נמוכים, זאת כאשר בגיוס האחרון הצטרפו רק 13 חיילים לפלוגה, כשליש מהיעד הצפוי

בצה"ל אישרו היום (חמישי) כי הפלוגה החרדית "תומר" בחטיבת גבעתי תיסגר בשל מספרי הגיוס הנמוכים, זאת בהמשך לחשיפת כאן חדשות. דובר צה"ל מסר כי בדיון בראשות הרמטכ"ל רא"ל זמיר הוחלט להפסיק את הגיוס לחטיבה החל מהמחזור הקרוב.

"ההחלטה התקבלה מתוך צורך להסדיר ולמקד מחדש את יעדי גיוס החרדים, תוך מתן דגש על הצורך המבצעי ועל מנת לשמר אורח חיים מותאם למשרתים במסלולים החרדיים", נמסר. הלוחמים עודכנו בהחלטה על ידי מפקדיהם, והמשך שירות חיילי הסדיר הנוכחיים בפלוגה ייקבע בהמשך.

בצה"ל הוסיפו: "פלוגת תומר הוקמה בשנת 2014 ופעלה לאורך כל שנותיה בלחימה מבצעית, הגיעה להישגים משמעותיים ואף איבדה לוחמים, לרבות במלחמה הנוכחית. שם הפלוגה יישמר ומורשת הפלוגה תונצח במסגרת גדוד 'נצח יהודה', מתוך כבוד למורשת המכובדת וללוחמיה לאורך השנים".

הפלוגה הינה אחד מארבעת מסלולי החי"ר היעודיים לחרדים - בהם גם גדוד נצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים וחטיבת החשמונאים החדשה, והיא המסלול הראשון מביניהם שצה"ל סוגר.

לכאן חדשות נודע כי בזרוע היבשה הוחלט שלא לפתוח את המסלול בגיוס הקרוב בעוד כחודש בעקבות "שפל מביך" בגיוס הקודם. רק 13 חיילים הצטרפו אז לפלוגה, קצת יותר משליש מהיעד שציפו לו.

בצה"ל שקלו את סגירת הפלוגה מספר פעמים בעבר, אך דווקא המלחמה האריכה את ימיה מתוך מחשבה שצעירים חרדים יבואו, תקווה שנכזבה בעקביות גם לאורך השנתיים האחרונות. עם הקמתה של חטיבת החשמונאים, נכונה לפלוגה פגיעה נוספת במספר המתגייסים שכן בצה"ל ניתבו חלק מהמתנדבים לחטיבה החדשה.